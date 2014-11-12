В Женеве состоится швейцарско-азербайджанская бизнес-конференция

Как передает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Швейцарии, аналогичное мероприятие было организовано вчера в Цюрихе.
Конференцию вступительным словом открыл посол Азербайджана в Швейцарии Акрам Зейналлы, который охарактеризовал Азербайджан как стремительно развивающуюся страну, отличающуюся среди молодых независимых стран политической и экономической стабильностью. Посол отметил, что 75% ВВП Южного Кавказа приходится на долю Азербайджана.
А.Зейналлы подчеркнул, что Азербайджан известен в мире благодаря своим углеводородным ресурсам и в результате диверсификации экономики ненефтяной сектор является привлекательным для иностранных инвесторов, в том числе швейцарских компаний.
Посол отметил, что на сегодняшний день в Азербайджане функционирует более 80 швейцарских компаний и, выразив уверенность в том, что эта цифра будет расти в будущем, пригласил швейцарские компании к более тесному сотрудничеству с Азербайджаном.
Представитель швейцарской компании “Holcim Group Services” по Европе Гора Адриан, представитель компании “Bühler AG” по Южному Кавказу Шариф Низам Мафи, представитель компании “ABB AG” по Восточной Европе Игорь Алмазов в своих выступлениях предоставили информацию об их деятельности в Азербайджане, высоко оценив созданные для иностранных инвесторов условия, и поделились своим положительным опытом в этой сфере.
Economic DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook