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    В Женеве состоится швейцарско-азербайджанская бизнес-конференция

    Конференция будет посвящена теме Возможности швейцарских компаний в ненефтяном секторе Азербайджана

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ 13 ноября в Женеве (Швейцария) состоится бизнес-конференция "Возможности швейцарских компаний в ненефтяном секторе Азербайджана", организованная Объединенной Торговой Палатой Швейцария-СНГ, а также при содействии Азербайджанского Фонда Поощрения Экспорта и Инвестиций (Azpromo) и посольства Азербайджана в Швейцарии.

    Как передает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Швейцарии, аналогичное мероприятие было организовано вчера в Цюрихе. 

    Конференцию вступительным словом открыл  посол Азербайджана в Швейцарии Акрам Зейналлы, который охарактеризовал Азербайджан как стремительно развивающуюся страну, отличающуюся среди молодых независимых стран политической и экономической стабильностью. Посол отметил, что 75% ВВП Южного Кавказа приходится на долю Азербайджана.

    А.Зейналлы подчеркнул, что Азербайджан известен в мире благодаря своим углеводородным ресурсам и в результате диверсификации экономики ненефтяной сектор является привлекательным для иностранных инвесторов, в том числе швейцарских компаний.

    Посол отметил, что на сегодняшний день в Азербайджане функционирует более 80 швейцарских компаний и, выразив уверенность в том, что эта цифра будет расти в будущем, пригласил швейцарские компании к более тесному сотрудничеству с Азербайджаном.

    Представитель швейцарской компании “Holcim Group Services” по Европе Гора Адриан, представитель компании “Bühler AG” по Южному Кавказу Шариф Низам Мафи, представитель компании “ABB AG” по Восточной Европе Игорь Алмазов в своих выступлениях предоставили информацию об их деятельности в Азербайджане, высоко оценив созданные для иностранных инвесторов условия, и поделились своим положительным опытом в этой сфере. 

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