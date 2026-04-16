    В Зангилане проходит заседание МПК Азербайджан-Россия

    • 16 апреля, 2026
    • 14:36
    В Зангилане проходит заседание МПК Азербайджан-Россия

    В городе Зангилане проходит 24-е заседание Межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией.

    Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, в ходе заседания планируется обсуждение текущего состояния и перспектив развития торгово-экономических связей между двумя странами.

    Основными темами станут увеличение товарооборота и расширение взаимодействия в различных областях: промышленной кооперации, транспортно-логистической сфере, энергетике, сельском хозяйстве и других.

    Сопредседателями комиссии являются вице-премьеры Азербайджана и России Шахин Мустафаев и Алексей Оверчук.

    Ожидается, что в повестку также войдут вопросы развития сотрудничества по международному транспортному коридору "Север-Юг", увеличения транзитных возможностей и взаимного участия в региональных проектах.

    По итогам заседания планируется подписание документов, охватывающих различные направления экономического сотрудничества.

    Напомним, что 23-е заседание комиссии состоялось 22 августа 2025 года в Астрахани.

    В Зангилане проходит заседание МПК Азербайджан-Россия
    Межправительственная комиссия (МПК) Зангилан Азербайджано-российские отношения
    Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Dövlət Komissiyasının 24-cü iclası keçirilib - YENİLƏNİB
    Zangilan hosting Azerbaijan–Russia Intergovernmental Commission meeting

