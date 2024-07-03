В Южной Корее объявили о программе поддержки малого бизнеса на $18 млрд

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приказал ввести в действие программу помощи малым предпринимателям на общую сумму 25 трлн вон ($18 млрд).

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приказал ввести в действие программу помощи малым предпринимателям на общую сумму 25 трлн вон ($18 млрд).

Как передает Report , об это сообщило информационное агентство Yonhap.

"Владельцы микро-бизнеса больше всех пострадали от пандемии COVID-19 и все еще находятся в трудной ситуации. Вместо популистской раздачи наличных наш план предусматривает выделение существенной, тщательно продуманной помощи мелким предпринимателям, которые остро нуждаются в поддержке для проведения структурных реформ", - приводит агентство слова президента, которые он произнес на встрече в Сеуле для обсуждения экономической политики страны во второй половине года.

Программа предусматривает, в частности, реструктуризацию долгов небольших компаний, которые они сделали в период пандемии, субсидии для погашения их коммунальных платежей, а также налоговые льготы владельцам недвижимости, сдающим помещения мелкому бизнесу на выгодных условиях.

Меры помощи мелкому бизнесу призваны также расширить внутренний спрос и поддержать экономическую конъюнктуру в стране. Оппозиция в Южной Корее с такой же целью требует раздать населению наличными 250 тыс. вон ($180 тыс.), однако власти отвергают это предложение как популистское.