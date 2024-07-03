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В Южной Корее объявили о программе поддержки малого бизнеса на $18 млрд

В Южной Корее объявили о программе поддержки малого бизнеса на $18 млрд Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приказал ввести в действие программу помощи малым предпринимателям на общую сумму 25 трлн вон ($18 млрд).
Бизнес
3 июля 2024 г. 08:26
В Южной Корее объявили о программе поддержки малого бизнеса на $18 млрд

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приказал ввести в действие программу помощи малым предпринимателям на общую сумму 25 трлн вон ($18 млрд).

Как передает Report, об это сообщило информационное агентство Yonhap.

"Владельцы микро-бизнеса больше всех пострадали от пандемии COVID-19 и все еще находятся в трудной ситуации. Вместо популистской раздачи наличных наш план предусматривает выделение существенной, тщательно продуманной помощи мелким предпринимателям, которые остро нуждаются в поддержке для проведения структурных реформ", - приводит агентство слова президента, которые он произнес на встрече в Сеуле для обсуждения экономической политики страны во второй половине года.

Программа предусматривает, в частности, реструктуризацию долгов небольших компаний, которые они сделали в период пандемии, субсидии для погашения их коммунальных платежей, а также налоговые льготы владельцам недвижимости, сдающим помещения мелкому бизнесу на выгодных условиях.

Меры помощи мелкому бизнесу призваны также расширить внутренний спрос и поддержать экономическую конъюнктуру в стране. Оппозиция в Южной Корее с такой же целью требует раздать населению наличными 250 тыс. вон ($180 тыс.), однако власти отвергают это предложение как популистское.

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Версия на английском языке S.Korea sees stronger growth, vows to support sectors hit by high interest rates
Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya 18 milyard dollarlıq kiçik biznesə dəstək proqramı elan edib

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