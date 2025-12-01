Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Узбекистане создадут центры поддержки предпринимателей по азербайджанскому образцу

    Бизнес
    • 01 декабря, 2025
    • 21:22
    В Узбекистане создадут центры поддержки предпринимателей по азербайджанскому образцу

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одобрил создание центров "Бизнес хамрох" при Торгово-промышленной палате по примеру Азербайджана.

    Как передает Report, об этом сообщил председатель Торгово-промышленной палаты Даврон Вахабов в интервью телеканалу "Узбекистан 24".

    Председатель ТПП уточнил, что центры будут созданы при палате и будут работать по принципу "единого окна" с учетом азербайджанского опыта. Все услуги планируется предоставлять через единую электронную платформу, также будет открыт круглосуточный call-центр.

    "В каждом регионе будет создан "Бизнес хамрох" - центр сопровождения предпринимателей. Здесь планируется сосредоточить бухгалтерские, налоговые, экспортные, банковские, страховые и сертификационные услуги, а также помощь в кооперации производителей. Такая система позволит предпринимателям решать до 80% своих вопросов в одном месте", - заявил Вахабов.

    В рамках первого этапа центры будут созданы в Джизакской, Ферганской и Андижанской областях. На эти цели выделяется 200 млрд сумов ($16,7 млрд).

    Центры будут размещены в действующих зданиях, которые будут модернизированы под современные стандарты.

    Özbəkistan Azərbaycan modeli üzrə sahibkarlara dəstək mərkəzləri yaradacaq
