В Узбекистане создадут центры поддержки предпринимателей по азербайджанскому образцу

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одобрил создание центров "Бизнес хамрох" при Торгово-промышленной палате по примеру Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщил председатель Торгово-промышленной палаты Даврон Вахабов в интервью телеканалу "Узбекистан 24".

Председатель ТПП уточнил, что центры будут созданы при палате и будут работать по принципу "единого окна" с учетом азербайджанского опыта. Все услуги планируется предоставлять через единую электронную платформу, также будет открыт круглосуточный call-центр.

"В каждом регионе будет создан "Бизнес хамрох" - центр сопровождения предпринимателей. Здесь планируется сосредоточить бухгалтерские, налоговые, экспортные, банковские, страховые и сертификационные услуги, а также помощь в кооперации производителей. Такая система позволит предпринимателям решать до 80% своих вопросов в одном месте", - заявил Вахабов.

В рамках первого этапа центры будут созданы в Джизакской, Ферганской и Андижанской областях. На эти цели выделяется 200 млрд сумов ($16,7 млрд).

Центры будут размещены в действующих зданиях, которые будут модернизированы под современные стандарты.