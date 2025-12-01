Özbəkistan Azərbaycan modeli üzrə sahibkarlara dəstək mərkəzləri yaradacaq
Digər ölkələr
- 01 dekabr, 2025
- 21:27
Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Azərbaycanın nümunəsi ilə Ticarət və Sənaye Palatasında "Biznes hamroh" mərkəzlərinin yaradılmasını təsdiqləyib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Ticarət və Sənaye Palatasının sədri Davron Vahabov "Uzbekistan 24" televiziya kanalına müsahibəsində bildirib.
D.Vahabov mərkəzlərin palata daxilində yaradılacağını və Azərbaycan təcrübəsindən istifadə edərək "bir pəncərə" sistemi kimi fəaliyyət göstərəcəyini aydınlaşdırıb. Bütün xidmətlər vahid elektron platforma vasitəsilə göstəriləcək və 24 saatlıq çağrı mərkəzi də açılacaq.
Son xəbərlər
21:27
Özbəkistan Azərbaycan modeli üzrə sahibkarlara dəstək mərkəzləri yaradacaqDigər ölkələr
21:25
Azərbaycan güləşçiləri Rusiyada keçirilən turnirlərdə 6 medal qazanıblarFərdi
21:07
Tramp İsraillə Suriya arasında dialoqun vacibliyini bəyan edibDigər ölkələr
20:59
Foto
Naxçıvanın yeni səhiyyə nazirinin müavini kollektivə təqdim edilibDaxili siyasət
20:47
Ərdoğan Qara dənizdə tankerlərə hücumla bağlı xəbərdarlıq edibRegion
20:41
Makron: Yalnız Ukraynanın ərazi ilə bağlı danışıqlar aparmaq hüququ varDigər ölkələr
20:20
Zelenski: Danışıqlarda ən çətin məsələ ərazi mübahisəsi idiDigər ölkələr
20:19
"SOCAR Fiber" Türkiyədə fiber-optik infrastrukturun modernləşdirilməsinə 10 milyon dollar cəlb edibİKT
20:15