    Özbəkistan Azərbaycan modeli üzrə sahibkarlara dəstək mərkəzləri yaradacaq

    Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Azərbaycanın nümunəsi ilə Ticarət və Sənaye Palatasında "Biznes hamroh" mərkəzlərinin yaradılmasını təsdiqləyib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ticarət və Sənaye Palatasının sədri Davron Vahabov "Uzbekistan 24" televiziya kanalına müsahibəsində bildirib.

    D.Vahabov mərkəzlərin palata daxilində yaradılacağını və Azərbaycan təcrübəsindən istifadə edərək "bir pəncərə" sistemi kimi fəaliyyət göstərəcəyini aydınlaşdırıb. Bütün xidmətlər vahid elektron platforma vasitəsilə göstəriləcək və 24 saatlıq çağrı mərkəzi də açılacaq.

    В Узбекистане создадут центры поддержки предпринимателей по азербайджанскому образцу

