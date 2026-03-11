Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    В Ташкенте пройдет агробизнес-форум Италия-Центральная Азия-Азербайджан

    Бизнес
    • 11 марта, 2026
    • 18:20
    В Ташкенте пройдет агробизнес-форум Италия-Центральная Азия-Азербайджан

    В Ташкенте 23-24 марта пройдет международный агробизнес-форум Италия-Центральная Азия-Азербайджан.

    Как передает Report, об этом сообщает Министерство сельского хозяйства Узбекистана.

    "По инициативе министерств сельского хозяйства Узбекистана и Италии 23–24 марта в Ташкенте состоится международный агробизнес-форум на тему "Инновации, регенеративное сельское хозяйство и цифровизация для устойчивых агроэкосистем" с участием Италии, стран Центральной Азии и Азербайджана", - говорится в сообщении.

    Форум станет платформой для развития международного сотрудничества в сельском хозяйстве, привлечения инвестиций и обсуждения инновационных технологий. В нем примут участие ведущие эксперты и инвесторы из Италии, стран Центральной Азии и Азербайджана.

    В рамках форума также запланированы B2B-встречи, которые позволят предпринимателям напрямую обсудить перспективные направления практического сотрудничества. Мероприятие направлено на укрепление устойчивых деловых связей, обмен опытом и продвижение взаимовыгодных проектов.

