В Ташкенте пройдет агробизнес-форум Италия-Центральная Азия-Азербайджан

В Ташкенте 23-24 марта пройдет международный агробизнес-форум Италия-Центральная Азия-Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство сельского хозяйства Узбекистана.

"По инициативе министерств сельского хозяйства Узбекистана и Италии 23–24 марта в Ташкенте состоится международный агробизнес-форум на тему "Инновации, регенеративное сельское хозяйство и цифровизация для устойчивых агроэкосистем" с участием Италии, стран Центральной Азии и Азербайджана", - говорится в сообщении.

Форум станет платформой для развития международного сотрудничества в сельском хозяйстве, привлечения инвестиций и обсуждения инновационных технологий. В нем примут участие ведущие эксперты и инвесторы из Италии, стран Центральной Азии и Азербайджана.

В рамках форума также запланированы B2B-встречи, которые позволят предпринимателям напрямую обсудить перспективные направления практического сотрудничества. Мероприятие направлено на укрепление устойчивых деловых связей, обмен опытом и продвижение взаимовыгодных проектов.