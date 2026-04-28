PAŞA Management Company провела ребрендинг

Компания PAŞA Management Company, входящая в структуру PAŞA Holding, сменила название на PAŞA Ventures Company.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр".

Компания была создана в 2021 году и зарегистрирована по тому же юридическому адресу, что и холдинг - в Баку, Низаминский район, проспект Нефтчиляр, 153.

Уставный капитал компании составляет 6,15 млн манатов.