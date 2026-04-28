"PAŞA Holdinq"in şirkəti adını dəyişir

    • 28 aprel, 2026
    • 10:28
    PAŞA Holdinqin şirkəti adını dəyişir

    "PAŞA Holdinq" MMC-yə məxsus "PAŞA Management Company" MMC adını "PAŞA Ventures Company"ni dəyişdiyini elan edib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    "PAŞA Management Company" 2021-ci ildə yaradılıb. Şirkət "PAŞA Holdinq"lə eyni hüqüqi ünvanda - Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Neftçilər prospekti, 153 ünvanında qeydiyyatdan keçib. Onun nizamnamə kapitalı 6,15 milyon manatdır.

    PAŞA Management Company провела ребрендинг

