"PAŞA Holdinq"in şirkəti adını dəyişir
Biznes
- 28 aprel, 2026
- 10:28
"PAŞA Holdinq" MMC-yə məxsus "PAŞA Management Company" MMC adını "PAŞA Ventures Company"ni dəyişdiyini elan edib.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.
"PAŞA Management Company" 2021-ci ildə yaradılıb. Şirkət "PAŞA Holdinq"lə eyni hüqüqi ünvanda - Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Neftçilər prospekti, 153 ünvanında qeydiyyatdan keçib. Onun nizamnamə kapitalı 6,15 milyon manatdır.
