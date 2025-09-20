В Шуше проходит выставка-ярмарка KOB FEST, организованная Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA).

Как сообщает Report, на ярмарке представлены продовольственные и непродовольственные товары около 50 предпринимателей, работающих в Шуше и других регионах, а также изделия ручной работы местных ремесленников.

Целью выставки-ярмарки KOB FEST является расширение возможностей сбыта продукции и услуг субъектов малого и среднего бизнеса путем их представления широкой потребительской аудитории, а также установление и развитие связей между предпринимателями из различных регионов страны.

На открытии KOB FEST выступили специальный представитель президента в Шушинском районе Айдын Керимов и председатель правления KOBİA Орхан Мамедов.

В рамках ярмарки также организована культурно-развлекательная программа.