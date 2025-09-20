Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Бизнес
    • 20 сентября, 2025
    • 14:59
    В Шуше проходит выставка-ярмарка KOB FEST

    В Шуше проходит выставка-ярмарка KOB FEST, организованная Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA).

    Как сообщает Report, на ярмарке представлены продовольственные и непродовольственные товары около 50 предпринимателей, работающих в Шуше и других регионах, а также изделия ручной работы местных ремесленников.

    Целью выставки-ярмарки KOB FEST является расширение возможностей сбыта продукции и услуг субъектов малого и среднего бизнеса путем их представления широкой потребительской аудитории, а также установление и развитие связей между предпринимателями из различных регионов страны.

    На открытии KOB FEST выступили специальный представитель президента в Шушинском районе Айдын Керимов и председатель правления KOBİA Орхан Мамедов.

    В рамках ярмарки также организована культурно-развлекательная программа.

    Şuşa şəhərində "KOB FEST" sərgi-satış yarmarkası keçirilir

