İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Şuşa şəhərində "KOB FEST" sərgi-satış yarmarkası keçirilir

    Biznes
    • 20 sentyabr, 2025
    • 14:25
    Şuşa şəhərində KOB FEST sərgi-satış yarmarkası keçirilir

    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) təşkilatçılığı Şuşada "KOB FEST" sərgi-satış yarmarkası keçirilir.

    "Report" KOBİA-ya istinadən xəbər verir ki, yarmarkada Şuşada və digər bölgələrdə fəaliyyət göstərən 50-yə yaxın sahibkarın qida və qeyri-qida məhsulları, eləcə də sənətkarların əl işləri nümayiş olunur və satışı həyata keçirilir.

    "KOB FEST" sərgi-satış yarmarkasının məqsədi KOB subyektlərinin istehsal etdiyi məhsulları və xidmətləri geniş istehlakçı auditoriyasına tanıtmaqla satış imkanlarını genişləndirmək, həmçinin ölkənin müxtəlif bölgələrində çalışan sahibkarlar arasında əlaqələrin qurulması və inkişaf etdirilməsidir.

    "KOB FEST"in açılışında çıxış edən Prezidentin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov və KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov sərgi-satış yarmarkasının Dövlət Suverenliyi Günündə şəhər sakinləri və sahibkarlarla birgə keçirilməsinin əlamətdar olduğunu vurğulayıblar. Qeyd olunub ki, belə tədbirlər Şuşa və ətraf bölgələrdən olan sahibkarların istehsal etdiyi məhsulların, sənətkarların əl işlərinin tanıdılması baxımdan əhəmiyyətlidir.

    Yarmarka çərçivəsində mədəni-əyləncəli proqram da təşkil olunub.

    KOBİA Şuşa KOB FEST

    Son xəbərlər

    14:57

    Zelenski Trampla Ukraynanın təhlükəsizlik zəmanətlərini müzakirə edəcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    14:52

    Azərbaycanda dəmir yolu ilə 8 ayda 11 milyon tondan çox yük daşınıb

    İnfrastruktur
    14:45
    Foto

    "Formula 2": Beş pilot Bakıdakı sprint yarışında mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

    Formula 1
    14:38

    Moskvada məktəbdə tikinti konstruksiyaları uçub, ölənlər var

    Digər ölkələr
    14:36
    Foto

    "Formula-1"də fövqəladə halların qarşısını almaq xüsusi təyinatlı texnikalar fəaliyyət göstərir

    Hadisə
    14:33

    "Qarsın Qərbi Azərbaycan yaddaşı" sənədli filminin təqdimatı keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    14:28

    Sabahın havası meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər

    Sağlamlıq
    14:25
    Foto

    Şuşa şəhərində "KOB FEST" sərgi-satış yarmarkası keçirilir

    Biznes
    14:22

    Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri beynəlxalq turnirdə mükafat qazanıblar

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti