    В селе Баллыджа 80 человек получили рабочие места на мебельном предприятии

    Бизнес
    • 25 декабря, 2025
    • 18:12
    В селе Баллыджа 80 человек получили рабочие места на мебельном предприятии

    На предприятии по производству офисной мебели и аксессуаров для мебели ООО Accurate Az в селе Баллыджа Ходжалинского района созданы 80 постоянных рабочих мест.

    Как сообщает сотрудник Report из Ходжалы, об этом стало известно в ходе медиатура, организованного в регион по следам президента.

    Отмечается, что предприятие оснащено передовыми технологиями и оборудованием из Турции, Швейцарии, Германии, Италии, Китая и Японии. Ежегодно здесь будет производиться 240 тыс. единиц офисной мебели 20 видов и 4 млн единиц аксессуаров для мебели. 60% продукции будет экспортироваться, а 40% - поставляться на внутренний рынок. Все этапы производства офисной мебели - от получения сырья до готовой продукции - будут осуществляться на предприятии.

    Общая стоимость проекта составляет 20 млн манатов, для его реализации Фонд развития бизнеса Азербайджана при Министерстве экономики предоставил льготный кредит в размере 7 млн манатов. Предприятие также воспользовалось льготами и стимулами, предоставляемыми предпринимателям на освобожденных от оккупации территориях.

    Запуск предприятия будет способствовать формированию мебельной индустрии в Карабахе, расширению местного производства и увеличению экспортного потенциала, а также повышению уровня занятости населения на освобожденных от оккупации территориях. В настоящее время здесь создано 80 постоянных рабочих мест, а на следующих этапах планируется создать 450 постоянных рабочих мест.

    Отметим, что 23 декабря президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в селе Баллыджа Ходжалинского района предприятия по производству офисной мебели и аксессуаров для мебели ООО Accurate Az.

    ООО Accurate Az село Баллыджа Ходжалинский район
    Ballıca kəndindəki mebel müəssisəsində 80 nəfər daimi işlə təmin olunub

