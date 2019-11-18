В Аранском и Лянкяранском экономических районах будут действовать KOB Dostu - ЭКСКЛЮЗИВ

KOB Dostu (Друзья малого и среднего предпринимательства) начнут функционировать в Аранском и Лянкяранском экономических районах Азербайджана.

Об этом рассказал в беседе с Report председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Орхан Мамедов.

По его словам, одним из основных и эффективных механизмов поддержки KOBIA является сеть из 18 KOB Dostu, которая в настоящее время действует в 16 городах и районах страны: "Агентство ставит себе цель стать другом для предпринимателя, и проект KOB Dostu - один из важных механизмов для реализации этой цели. KOB Dostu также представляет агентство в регионах".

О.Мамедов отметил, что KOB Dostu налаживает сотрудничество с субъектами микро-, малого и среднего предпринимательства для выявления и реализации их инициатив, потенциальных возможностей, оказывает поддержку на всех этапах создания и развития новых субъектов МСП: "KOB Dostu оказывает выездные услуги предпринимателям. Только за прошедший период 2019 года начали действовать 10 KOB Dostu в Абшероне, Сумгайыте, Шеки, Габале, Физули, Шамахи, Имишли, Шамкире, Хазарском районе Баку и Главном таможенном управлении".