    В рамках "Великого возвращения" 154 человека охвачены программой самозанятости

    Бизнес
    • 13 марта, 2026
    • 11:41
    В рамках Великого возвращения 154 человека охвачены программой самозанятости

    В 2025 году в рамках программы "Великое возвращение" в освобожденных от оккупации районах Азербайджана к программе самозанятости были привлечены 154 человека.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров о деятельности за 2025 год.

    Согласно документу, в Зангиланском районе к программе самозанятости были привлечены 3 жителя села Агалы и 2 жителя села Мамедбейли. В Лачынском районе соответствующей поддержкой были охвачены 20 человек в городе Лачыне, по 4 человека - в селах Забух, Сус и Бейлик.

    В Физули к программе привлекли 15 человек, в Шуше - 5, в городе Ходжалы - 3. В селах Баллыджа, Тязябина, Сеидбейли, Ханюрду, Бадара и Шушакенд Ходжалинского района участниками программы стали соответственно 21, 3, 1, 3, 1 и 2 человека.

    Кроме того, в Джебраиле к программе были привлечены 8 человек, в селе Хоровлу Джебраильского района - 2. В Агдеринском районе самозанятостью были охвачены 26 жителей села Гасанриз, 2 жителя поселка Суговушан и 1 житель села Вянгли.

    В Агдаме к программе привлекли 1 человека, в селах Сарыджалы, Хыдырлы и Кенгерли Агдамского района - 5, 10 и 4 человека соответственно. В Кяльбаджаре участниками программы стали 2 человека, а в поселке Гырмызы базар и селе Сос Ходжавендского района - по 1 человеку.

    Все привлеченные к программе граждане были обеспечены соответствующим оборудованием.

