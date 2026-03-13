İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Azad edilmiş ərazilərdə ötən il 154 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib

    Biznes
    • 13 mart, 2026
    • 11:37
    Azad edilmiş ərazilərdə ötən il 154 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib

    İşğaldan azad olunan rayonlar üzrə "Böyük Qayıdış" Proqramı çərçivəsində ötən il ümumilikdə 154 vətəndaş özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabinetinin 2025-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabatda bildirilir.

    Sənədə əsasən, Zəngilan rayonunun Ağalı kəndi üzrə 3, Məmmədbəyli kəndi üzrə 2, Laçın şəhəri üzrə 20, rayonun Zabux kəndi üzrə 4, Sus kəndi üzrə 4, Bəylik kəndi üzrə 4, Füzuli şəhəri üzrə 15, Şuşa şəhəri üzrə 5, Xocalı şəhəri üzrə 3, rayonun Ballıca kəndi üzrə 21, Təzəbinə kəndi üzrə 3, Seyidbəyli kəndi üzrə 1, Xanyurdu kəndi üzrə 3, Badara kəndi üzrə 1, Şuşakənd kəndi üzrə 2, Cəbrayıl şəhəri üzrə 8, rayonun Horovlu kəndi üzrə 2, Ağdərə rayonunun Həsənriz kəndi üzrə 26, Suqovuşan qəsəbəsi üzrə 2, Vəngli kəndi üzrə 1, Ağdam şəhəri üzrə 1, rayonun Sarıcalı kəndi üzrə 5, Xıdırlı kəndi üzrə 10, Kəngərli kəndi üzrə 4, Kəlbəcər şəhəri üzrə 2, Xocavənd rayonunun Qırmızı bazar qəsəbəsi üzrə 1, Sos kəndi üzrə 1 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb edilərək müvafiq avadanlıqlarla təmin edilib.

