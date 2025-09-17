В парламенте предложили продлить налоговые льготы на импорт электромобилей

Срок действия льгот на импорт электрических и гибридных автомобилей в Азербайджан близится к завершению.

Как передает Report, об этом заявил депутат Азер Бадамов на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

"Предлагаю обсудить с соответствующими структурами и, если это будет целесообразно, продлить срок действия этих льгот", - отметил парламентарий.

Депутат также предложил внести изменения в Налоговый кодекс относительно увеличения лимита годового оборота по упрощенному налогу.

Напомним, с 1 января 2022 года ввоз и продажа электромобилей, гибридных машин, а также зарядных устройств второго и третьего уровня в Азербайджане освобождены от НДС. Срок налоговых льгот истекает в конце текущего года.