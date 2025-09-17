Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    В парламенте предложили продлить налоговые льготы на импорт электромобилей

    Бизнес
    • 17 сентября, 2025
    • 11:49
    В парламенте предложили продлить налоговые льготы на импорт электромобилей

    Срок действия льгот на импорт электрических и гибридных автомобилей в Азербайджан близится к завершению.

    Как передает Report, об этом заявил депутат Азер Бадамов на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

    "Предлагаю обсудить с соответствующими структурами и, если это будет целесообразно, продлить срок действия этих льгот", - отметил парламентарий.

    Депутат также предложил внести изменения в Налоговый кодекс относительно увеличения лимита годового оборота по упрощенному налогу.

    Напомним, с 1 января 2022 года ввоз и продажа электромобилей, гибридных машин, а также зарядных устройств второго и третьего уровня в Азербайджане освобождены от НДС. Срок налоговых льгот истекает в конце текущего года.

    импорт электромобили льготы Милли Меджлис
    Azərbaycanda elektrik və hibrid avtomobillərə güzəştlərin müddətinin uzadılması təklif edilir

    Последние новости

    11:57

    Профицит в балансе транспортных услуг Азербайджана в I полугодии составил $856 млн

    Финансы
    11:56

    В Азербайджане начата разработка Бюджетного кодекса

    Финансы
    11:50

    В ММ обсуждается новый законопроект о транспортно-экспедиционной деятельности

    Инфраструктура
    11:49

    В парламенте предложили продлить налоговые льготы на импорт электромобилей

    Бизнес
    11:43

    Доход Азербайджана от инвестиций за рубежом достиг $528 млн

    Финансы
    11:41

    В ЦБА обнародовали объемы денежных переводов из Азербайджана в I полугодии

    Финансы
    11:39

    Катар осудил наступление ЦАХАЛ на Газу

    Другие страны
    11:37

    Инвестиции Азербайджана в Израиль в I полугодии превысили $540 млн за счет "Тамар"

    Финансы
    11:34

    В Марнеули отметят День национальной музыки Азербайджана

    Kультурная политика
    Лента новостей