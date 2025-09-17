İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Azərbaycanda elektrik və hibrid avtomobillərə güzəştlərin müddətinin uzadılması təklif edilir

    Biznes
    • 17 sentyabr, 2025
    • 11:25
    Azərbaycanda elektrik və hibrid avtomobillərə güzəştlərin müddətinin uzadılması təklif edilir

    Azərbaycanda elektrik və hibrid avtomobillərin ölkəyə idxalına tətbiq olunan güzəştlərin müddəti başa çatmaq üzrədir. 

    "Report" xəbər verir ki, bunu deputat Azər Badamov Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bu gün keçirilən iclasında bildirib.

    "Müvafiq qurumlarla müzakirə edib, məqsədə uyğun olarsa həmin güzəştlərin müddətinin uzadılmasını təklif edirəm", - deyə o qeyd edib.

    Deputat həmçinin sadələşdirilmiş vergi limitlərin artırılması ilə bağlı Vergi Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsini təklif edib. 

