Azərbaycanda elektrik və hibrid avtomobillərə güzəştlərin müddətinin uzadılması təklif edilir
Biznes
- 17 sentyabr, 2025
- 11:25
Azərbaycanda elektrik və hibrid avtomobillərin ölkəyə idxalına tətbiq olunan güzəştlərin müddəti başa çatmaq üzrədir.
"Report" xəbər verir ki, bunu deputat Azər Badamov Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bu gün keçirilən iclasında bildirib.
"Müvafiq qurumlarla müzakirə edib, məqsədə uyğun olarsa həmin güzəştlərin müddətinin uzadılmasını təklif edirəm", - deyə o qeyd edib.
Deputat həmçinin sadələşdirilmiş vergi limitlərin artırılması ilə bağlı Vergi Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsini təklif edib.
Son xəbərlər
11:50
AMB rəsmisi: "Bu il dövlət büdcəsinin profisitli olması gözlənilir"Maliyyə
11:48
Qətər İsrailin Qəzzaya hücumunu pisləyibDigər ölkələr
11:44
Azərbaycanda Büdcə Məcəlləsinin hazırlanmasına başlanılıbMaliyyə
11:43
Vüqar Bayramov: "Vergi güzəştinin müddəti uzadılmırsa, daha aşağı vergi dərəcələri tətbiq edilsin"Maliyyə
11:38
Foto
Kiçik Mərdəkan qəsrində bərpa işlərinə başlanıbMədəniyyət siyasəti
11:38
"TuranBank" ECO Ticarət və İnkişaf Bankı ilə kredit sazişi imzalayıbMaliyyə
11:37
Azərbaycanın I yarımildə tədiyyə balansında 275 milyon dollar kəsir olubMaliyyə
11:34
İranda qaz partlayışı nəticəsində yeddi nəfər ölübRegion
11:31