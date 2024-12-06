В Нахчыванской АР количество активных налогоплательщиков выросло на 38% в этом году

По состоянию на 1 декабря этого года количество активных налогоплательщиков в Нахчыванской Автономной Республике составило 21 374, что на 37,9% больше по сравнению с началом года.

По состоянию на 1 декабря этого года количество активных налогоплательщиков в Нахчыванской Автономной Республике составило 21 374, что на 37,9% больше по сравнению с началом года.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил заместитель министра экономики Автономной Республики, временно исполняющий обязанности министра Аббас Исмаилов на встрече с предпринимателями в Нахчыване.

И.о. министра сообщил, что по сравнению с началом прошлого года число активных налогоплательщиков увеличилось на 68,2%, количество зарегистрированных объектов — на 20,1%, плательщиков НДС — на 84,2%.

Кроме того, число зарегистрированных контрольно-кассовых аппаратов нового поколения выросло в 70,4 раза.