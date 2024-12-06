О нас

В Нахчыванской АР количество активных налогоплательщиков выросло на 38% в этом году

В Нахчыванской АР количество активных налогоплательщиков выросло на 38% в этом году По состоянию на 1 декабря этого года количество активных налогоплательщиков в Нахчыванской Автономной Республике составило 21 374, что на 37,9% больше по сравнению с началом года.
Бизнес
6 декабря 2024 г. 12:25
В Нахчыванской АР количество активных налогоплательщиков выросло на 38% в этом году

По состоянию на 1 декабря этого года количество активных налогоплательщиков в Нахчыванской Автономной Республике составило 21 374, что на 37,9% больше по сравнению с началом года.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил заместитель министра экономики Автономной Республики, временно исполняющий обязанности министра Аббас Исмаилов на встрече с предпринимателями в Нахчыване.

И.о. министра сообщил, что по сравнению с началом прошлого года число активных налогоплательщиков увеличилось на 68,2%, количество зарегистрированных объектов — на 20,1%, плательщиков НДС — на 84,2%.

Кроме того, число зарегистрированных контрольно-кассовых аппаратов нового поколения выросло в 70,4 раза.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda aktiv vergi ödəyicilərinin sayı bu il 38 % artıb

Самое читаемое

В Азербайджане с завтрашнего дня ожидаются интенсивные осадки
В Азербайджане с завтрашнего дня ожидаются интенсивные осадки
30 ноября 2024 г. 13:56
СМИ: Командующий российскими войсками в САР генерал-лейтенант Кисель снят с должности
СМИ: Командующий российскими войсками в САР генерал-лейтенант Кисель снят с должности
1 декабря 2024 г. 05:24
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось
29 ноября 2024 г. 12:51
В Баку и регионах ожидаются ливни
В Баку и регионах ожидаются ливни
4 декабря 2024 г. 16:48
Прогноз погоды на первый день декабря
Прогноз погоды на первый день декабря
30 ноября 2024 г. 12:10
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
1 декабря 2024 г. 11:59
Власти Сирии заявили о восстановлении контроля над некоторыми позициями
Власти Сирии заявили о восстановлении контроля над некоторыми позициями
29 ноября 2024 г. 19:13
МИД Азербайджана: Армения нарушает международное право, не обеспечивая возвращение западных азербайджанцев
МИД Азербайджана: Армения нарушает международное право, не обеспечивая возвращение западных азербайджанцев
2 декабря 2024 г. 12:56
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
3 декабря 2024 г. 12:37
В Азербайджане наблюдаются осадки
В Азербайджане наблюдаются осадки
2 декабря 2024 г. 10:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi