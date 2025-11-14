В Нахчыване за 10 месяцев открыты 122 новых объекта производства и услуг
Бизнес
- 14 ноября, 2025
- 11:42
В Нахчыванской Автономной Республике с января по октябрь текущего года введены в эксплуатацию 122 объекта в сфере производства и услуг.
Об этом сообщает нахчыванское бюро Report со ссылкой на Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики Нахчывана.
Согласно информации, проекты реализованы за счет господдержки и благодаря частным инвестициям.
Фонд оказал финансовую поддержку 75 завершенным проектам на сумму 4,5 млн манатов.
В настоящее время работы продолжаются еще по 90 проектам.
