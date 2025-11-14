В Нахчыване за 10 месяцев открыты 122 новых объекта производства и услуг

В Нахчыванской Автономной Республике с января по октябрь текущего года введены в эксплуатацию 122 объекта в сфере производства и услуг.

Об этом сообщает нахчыванское бюро Report со ссылкой на Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики Нахчывана.

Согласно информации, проекты реализованы за счет господдержки и благодаря частным инвестициям.

Фонд оказал финансовую поддержку 75 завершенным проектам на сумму 4,5 млн манатов.

В настоящее время работы продолжаются еще по 90 проектам.