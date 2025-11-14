Naxçıvanda 10 ayda 122 istehsal və xidmət sahəsi istifadəyə verilib
Biznes
- 14 noyabr, 2025
- 10:47
Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadi fəaliyyətin müxtəlif sahələri üzrə 122 istehsal və xidmət sahəsi istifadəyə verilib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu, dövlət maliyyə dəstəyi və özəl investisiya qoyuluşu hesabına olub.
Naxçıvanın İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Sahibkarlığın İnkişafı Fondu yekunlaşan sahələr üzrə 75 layihəyə 4,5 milyon manatlıq dəstək verib.
Hazırda 90 layihə üzrə işlər davam etdirilir.
Son xəbərlər
11:07
Xetaq Qazyumov: "İslamiadada azarkeşlərin etimadını doğruldacağımıza inam böyükdür"Fərdi
10:58
Foto
Baş prokurorun müavini: Müsabiqədən keçən hüquqşünaslar yuxarı təsnifatlı vəzifələrə irəli çəkilibDaxili siyasət
10:57
Foto
Göygölün yeni icra başçısı kollektivə təqdim olunubDaxili siyasət
10:55
Naxçıvandan ixrac 30 %-ə yaxın artıbBiznes
10:55
Kliçko: Rusiyanın Kiyevə kütləvi hücumundan sonra üç nəfər ölübRegion
10:51
Naxçıvanda mənşə sertifikatı verilməsi 29 %-dən çox artıbBiznes
10:47
Naxçıvanda 10 ayda 122 istehsal və xidmət sahəsi istifadəyə verilibBiznes
10:45
Naxçıvan sahibkarları 10 ayda 14 beynəlxalq tədbirdə iştirak edibBiznes
10:42