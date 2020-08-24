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В Казахстане могут запретить дельфинарии

В Казахстане могут запретить дельфинарии Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев  
Бизнес
24 августа 2020 г. 17:29
В Казахстане могут запретить дельфинарии

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана готово законодательно запретить деятельность дельфинариев в стране.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ,  об этом сообщил глава ведомства Магзум Мирзагалиев.  

"Понимая беспокойство защитников дельфинов их состоянием и условиями содержания в дельфинариях, минэкологии готово рассмотреть вопрос о закрытии дельфинариев в рамках проекта Закона "Об ответственном отношении к животным", – написал Мирзагалиев на своей странице в Twitter.

"Безусловно, это вопрос не одного дня, и для его рассмотрения потребуется определенное время с участием экспертов, а также изучение международного опыта", – добавил он.

Как сообщалось, разработанный законопроект "Об ответственном отношении к животным" в настоящее время проходит общественное обсуждение.

 

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