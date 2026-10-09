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    SOCAR опередила 83% нефтегазовых компаний в оценке S&P Global

    Энергетика
    • 09 октября, 2026
    • 21:05
    SOCAR опередила 83% нефтегазовых компаний в оценке S&P Global

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) получила 50 баллов из 100 в рейтинге корпоративной устойчивости S&P Global и опередила 83% компаний своей отраслевой группы.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в корпоративной оценке устойчивости Corporate Sustainability Assessment (CSA) за 2026 год приняли участие около 12,5 тыс. компаний.

    По данным на 9 октября, SOCAR показала результат выше, чем 83% компаний, оцененных в отраслевой группе Oil & Gas Upstream & Integrated, объединяющей предприятия по добыче нефти и газа и интегрированные энергетические компании.

    В SOCAR отметили, что результат отражает последовательную реализацию повестки устойчивого развития и прогресс в интеграции экологических, социальных и управленческих принципов ESG в корпоративное управление и операционную деятельность.

    В рамках оценки компания предоставила свыше 95% информации, запрошенной S&P Global более чем по 1 тыс. показателей. Этот результат свидетельствует о внимании SOCAR к раскрытию информации в области устойчивого развития и совершенствованию практики прозрачной отчетности.

    S&P Global оценивает деятельность компаний в области устойчивого развития на основе отраслевых критериев. Результаты определяются по шкале от 0 до 100 баллов, после чего показатели участников сравниваются с результатами других компаний соответствующей отраслевой группы.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR)
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    SOCAR "S&P Global"ın 2026-cı il Korporativ Dayanıqlılıq Qiymətləndirməsi üzrə ESG reytinqi əldə edib
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    SOCAR outperforms 83% of oil and gas companies in S&P Global assessment
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