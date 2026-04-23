В Holcim Azerbaijan пройдут выборы членов Наблюдательного совета
Бизнес
- 23 апреля, 2026
- 09:08
18 июня в 10:00 состоится ежегодное общее собрание акционеров ОАО Holcim Azerbaijan.
Как сообщает Report, собрание пройдет по адресу: город Баку, Ясамальский район, проспект Измир, 6 (бизнес-центр Hyatt Regency).
Повестка дня собрания включает выборы членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии акционерного общества, утверждение поправок к уставу и аудированной финансовой отчетности за 2025 год, а также распределение чистой прибыли за прошлый год.
Компания Holcim Azerbaijan основана в 2000 году и является крупнейшим производителем цемента в стране. Ее уставный капитал составляет 31,813 млн манатов.
Последние новости
22:06
Белый дом подтвердил визит Уиткоффа и Кушнера в Пакистан - ОБНОВЛЕНОДругие страны
21:58
Азербайджанские женщины-борцы завоевали на чемпионате Европы две медалиИндивидуальные
21:49
Ферит Ходжа обсудил с Мартой Кос вступление Албании в ЕСДругие страны
21:34
При столкновении двух автобусов у Пентагона пострадали десятки человекДругие страны
21:17
В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 кмИнфраструктура
21:08
МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания враждыВ регионе
20:53
ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минераламДругие страны
20:48
Азербайджан и Люксембург провели межмидовские политконсультацииВнешняя политика
20:44