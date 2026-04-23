    В Holcim Azerbaijan пройдут выборы членов Наблюдательного совета

    В Holcim Azerbaijan пройдут выборы членов Наблюдательного совета

    18 июня в 10:00 состоится ежегодное общее собрание акционеров ОАО Holcim Azerbaijan.

    Как сообщает Report, собрание пройдет по адресу: город Баку, Ясамальский район, проспект Измир, 6 (бизнес-центр Hyatt Regency).

    Повестка дня собрания включает выборы членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии акционерного общества, утверждение поправок к уставу и аудированной финансовой отчетности за 2025 год, а также распределение чистой прибыли за прошлый год.

    Компания Holcim Azerbaijan основана в 2000 году и является крупнейшим производителем цемента в стране. Ее уставный капитал составляет 31,813 млн манатов.

    "Holcim Azerbaijan"ın xalis mənfəəti bölüşdürüləcək

