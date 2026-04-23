    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    "Holcim Azerbaijan"ın xalis mənfəəti bölüşdürüləcək

    Holcim Azerbaijanın xalis mənfəəti bölüşdürüləcək

    İyunun 18-də, saat 10:00-da "Holcim Azerbaijan" ASC-nin səhmdarlarının illik ümumi yığıncağı keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, yığıncaq Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, İzmir prospekti, 6 ("Hyatt Regency" iş mərkəzi) ünvanında olacaq.

    Yığıncağın gündəliyinə səhmdar cəmiyyətinin Müşahidə Şurasına və Təftiş Komissiyasına üzv seçilməsi, nizamnaməsində dəyişikliyin və 2025-ci il üzrə audit olunmuş maliyyə hesabatlarının təsdiq edilməsi, ötənilki xalis mənfəətin bölüşdürülməsi məsələləri daxildir.

    Xatırladaq ki, "Holcim Azerbaijan" 2000-ci ildə yaradılıb və ölkənin ən iri sement istehsalçısıdır. Onun nizamnamə kapitalı 31,813 milyon manatdır. Şirkətin səhmlərinin 86 %-i İsveçrənin "Lafarge Holcim" və "Holcim Auslandbeteiligungs GmbH." şirkətlərinə (müvafiq olaraq 76 % və 10 %), 14 %-i isə fiziki şəxslərə məxsusdur.

    В Holcim Azerbaijan пройдут выборы членов Наблюдательного совета

