"Holcim Azerbaijan"ın xalis mənfəəti bölüşdürüləcək
- 23 aprel, 2026
- 08:57
İyunun 18-də, saat 10:00-da "Holcim Azerbaijan" ASC-nin səhmdarlarının illik ümumi yığıncağı keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, yığıncaq Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, İzmir prospekti, 6 ("Hyatt Regency" iş mərkəzi) ünvanında olacaq.
Yığıncağın gündəliyinə səhmdar cəmiyyətinin Müşahidə Şurasına və Təftiş Komissiyasına üzv seçilməsi, nizamnaməsində dəyişikliyin və 2025-ci il üzrə audit olunmuş maliyyə hesabatlarının təsdiq edilməsi, ötənilki xalis mənfəətin bölüşdürülməsi məsələləri daxildir.
Xatırladaq ki, "Holcim Azerbaijan" 2000-ci ildə yaradılıb və ölkənin ən iri sement istehsalçısıdır. Onun nizamnamə kapitalı 31,813 milyon manatdır. Şirkətin səhmlərinin 86 %-i İsveçrənin "Lafarge Holcim" və "Holcim Auslandbeteiligungs GmbH." şirkətlərinə (müvafiq olaraq 76 % və 10 %), 14 %-i isə fiziki şəxslərə məxsusdur.