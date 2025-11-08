Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Бизнес
    • 08 ноября, 2025
    • 18:14
    В Гёйчае проходит выставка-ярмарка KOB FEST, приуроченная ко Дню Победы

    В городе Гёйчай проходит выставка-ярмарка "KOB FEST", приуроченная ко Дню Победы Азербайджана в отвечественной войне.

    Как сообщает Report, мероприятие организовано Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA).

    Ярмарка проходит на городском стадионе и собрала около 100 предпринимателей из Гёйчая и соседних регионов. Посетителям представлены продукты питания и товары местного производства - изделия из дерева и кожи, аксессуары из натуральных камней, керамические сувениры, свечи и мыло ручной работы, сладости, соки, специи и книги.

    Целью фестиваля "KOB FEST" является представление широкой потребительской аудитории продуктов и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП), расширение их возможностей сбыта, а также укрепление сотрудничества между предпринимателями в регионах.

    В рамках мероприятия проходят также культурно-развлекательная программа и мастер-классы.

    Ярмарка продлится до 9 ноября.

    фестиваль KOB Fest предприниматели День Победы
    Zəfər Günü münasibətilə Göyçayda "KOB FEST" sərgi-satış yarmarkası keçirilir

