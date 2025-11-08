В Гёйчае проходит выставка-ярмарка "KOB FEST", приуроченная ко Дню Победы

В городе Гёйчай проходит выставка-ярмарка "KOB FEST", приуроченная ко Дню Победы Азербайджана в отвечественной войне.

Как сообщает Report, мероприятие организовано Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA).

Ярмарка проходит на городском стадионе и собрала около 100 предпринимателей из Гёйчая и соседних регионов. Посетителям представлены продукты питания и товары местного производства - изделия из дерева и кожи, аксессуары из натуральных камней, керамические сувениры, свечи и мыло ручной работы, сладости, соки, специи и книги.

Целью фестиваля "KOB FEST" является представление широкой потребительской аудитории продуктов и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП), расширение их возможностей сбыта, а также укрепление сотрудничества между предпринимателями в регионах.

В рамках мероприятия проходят также культурно-развлекательная программа и мастер-классы.

Ярмарка продлится до 9 ноября.