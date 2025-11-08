İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Zəfər Günü münasibətilə Göyçayda "KOB FEST" sərgi-satış yarmarkası keçirilir

    Biznes
    • 08 noyabr, 2025
    • 17:51
    Zəfər Günü münasibətilə Göyçayda KOB FEST sərgi-satış yarmarkası keçirilir

    Göyçay şəhərində İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyindəki Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) təşkilatçılığı ilə 8 noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş "KOB FEST" sərgi-satış yarmarkası keçirilir.

    "Report" KOBİA-ya istinadən xəbər verir ki, Göyçay şəhər Stadionunda keçirilən yarmarkada Göyçay və ətraf bölgələrdən olan 100-ə yaxın sahibkarın qida və qeyri-qida məhsulları nümayiş olunur.

    Yarmarkada ziyarətçilərə təbii daşlardan hazırlanmış aksesuarlar, taxtadan və dəridən əl işləri, oyma və toxuma sənəti nümunələri, keramik suvenirlər, orqanik şam və sabunlar, şirniyyat məhsulları, meyvə şirələri, ədviyyatlar, kitablar və s. məhsullar təqdim olunur və satışı həyata keçirilir.

    "KOB FEST"in məqsədi KOB subyektlərinin istehsal etdiyi məhsul və xidmətlərin geniş istehlakçı auditoriyasına tanıdılması, satış imkanlarının artırılması, eləcə də bölgə sahibkarları arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin gücləndirilməsidir.

    Yarmarka çərçivəsində həmçinin mədəni-əyləncəli proqram və master-klaslar da təşkil olunub.

    "KOB FEST" sərgi-satış yarmarkası noyabrın 9-da da davam edəcək.

    В Гёйчае проходит выставка-ярмарка "KOB FEST", приуроченная ко Дню Победы

