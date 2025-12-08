"Qarabağ" "Ayaks"la oyundan əvvəl azarkeşlərə müraciət edib
- 08 dekabr, 2025
- 14:03
"Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VI turunda Niderlandın "Ayaks" komandasına qarşı keçirəcəyi matçdan əvvəl azarkeşlərə müraciət edib.
"Report" xəbər verir ki, "köhlən atlar" bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
Klub matçı izləmək üçün azarkeşləri stadiona erkən gəlməyə çağırıb.
Bildirilib ki, bu, stadiona rahat daxil olmağa, sıxlıqdan yayınmağa və komandanın isinmə hərəkətlərini tam dolu tribunalar qarşısında həyata keçirərək əlavə motivasiya qazanmasına imkan verəcək.
Oyun başlayandan 20 dəqiqə sonra stadiona giriş məhdudlaşdırılacaq. Qapılar qarşılaşmaya 2 saat 30 dəqiqə (saat 19:15) qalmış açılacaq.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Ayaks" matçı dekabrın 10-da, saat 21:45-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda start götürəcək.