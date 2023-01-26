О нас

В Главном таможенном управлении Нахчывана состоялась встреча с участниками внешней торговли

В Главном таможенном управлении Нахчывана состоялась встреча с участниками внешней торговли В Главном таможенном управлении Нахчывана состоялась очередная встреча с участниками внешней торговли.
Бизнес
26 января 2023 г. 18:37
В Главном таможенном управлении Нахчывана состоялась встреча с участниками внешней торговли

В Главном таможенном управлении Нахчывана состоялась очередная встреча с участниками внешней торговли.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), во встрече приняли участие около 70 предпринимателей, работающих в Нахчыванской Автономной Республике, и руководители соответствующих структурных подразделений Главного управления.

Временно исполняющий обязанности начальника Главного таможенного управления Нахчывана Вугар Алиев проинформировал о проделанной за последний период работе по эффективной организации таможенного дела, повышению уровня обслуживания в Нахчыванской Автономной Республике, новых проектах.

Было подчеркнуто, что повышение прозрачности, удовлетворенности, расширение цифровизации, обеспечение стабильности бюджетных поступлений, реализация надежных правоохранительных мер являются стратегическими целями в соответствии с программой действий, установленной Государственным таможенным комитетом. Главное таможенное управление Нахчывана работает в форме открытого диалога с участниками внешней торговли. Работа по приему субъектов предпринимательства и граждан, рассмотрению и ответу на их обращения в установленном законом порядке ежедневно контролируется. Такие встречи с участниками внешней торговли важны с точки зрения обсуждения и решения вопросов, возникающих в таможенно-деловых отношениях.

Затем на встрече предприниматели были проинформированы об электронной услуге ”Лицевой счет". Было подчеркнуто, что электронная услуга ”Лицевой счет" позволяет осуществлять расчеты по таможенным декларациям, учет таможенных и иных платежей во время импортно-экспортных операций через единую платформу. К новой электронной услуге, запущенной в пилотном варианте, на данный момент присоединились 170 субъектов предпринимательства по всей стране, 3 из которых - компании, работающие в Нахчыванской Автономной Республике.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvan Baş Gömrük İdarəsində xarici ticarət iştirakçıları ilə görüş keçirilib

Экслюзивные новости

Возмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоВозмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 января 2023 г. 16:14
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
25 января 2023 г. 16:51
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
24 января 2023 г. 17:35
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
24 января 2023 г. 17:33
ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики
ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики
24 января 2023 г. 13:25
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
21 января 2023 г. 22:02
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны
21 января 2023 г. 16:15
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
20 января 2023 г. 17:31
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
20 января 2023 г. 16:54
Зампредседателя ПНД: Армения до сих пор не извлекла уроков из истории
Зампредседателя ПНД: Армения до сих пор не извлекла уроков из истории
20 января 2023 г. 16:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi