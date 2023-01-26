В Главном таможенном управлении Нахчывана состоялась встреча с участниками внешней торговли

В Главном таможенном управлении Нахчывана состоялась очередная встреча с участниками внешней торговли.

В Главном таможенном управлении Нахчывана состоялась очередная встреча с участниками внешней торговли.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), во встрече приняли участие около 70 предпринимателей, работающих в Нахчыванской Автономной Республике, и руководители соответствующих структурных подразделений Главного управления.

Временно исполняющий обязанности начальника Главного таможенного управления Нахчывана Вугар Алиев проинформировал о проделанной за последний период работе по эффективной организации таможенного дела, повышению уровня обслуживания в Нахчыванской Автономной Республике, новых проектах.

Было подчеркнуто, что повышение прозрачности, удовлетворенности, расширение цифровизации, обеспечение стабильности бюджетных поступлений, реализация надежных правоохранительных мер являются стратегическими целями в соответствии с программой действий, установленной Государственным таможенным комитетом. Главное таможенное управление Нахчывана работает в форме открытого диалога с участниками внешней торговли. Работа по приему субъектов предпринимательства и граждан, рассмотрению и ответу на их обращения в установленном законом порядке ежедневно контролируется. Такие встречи с участниками внешней торговли важны с точки зрения обсуждения и решения вопросов, возникающих в таможенно-деловых отношениях.

Затем на встрече предприниматели были проинформированы об электронной услуге ”Лицевой счет". Было подчеркнуто, что электронная услуга ”Лицевой счет" позволяет осуществлять расчеты по таможенным декларациям, учет таможенных и иных платежей во время импортно-экспортных операций через единую платформу. К новой электронной услуге, запущенной в пилотном варианте, на данный момент присоединились 170 субъектов предпринимательства по всей стране, 3 из которых - компании, работающие в Нахчыванской Автономной Республике.