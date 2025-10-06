В Германии представлена продукция 16 азербайджанских компаний

16 азербайджанских компаний представляют свою продукцию на национальных стендах Made in Azerbaijan на международной выставке пищевой и питьевой промышленности Anuga 2025 в Кельне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по продвижению экспорта и инвестиций.

Согласно информации, на стендах Made in Azerbaijan, представлены сельскохозяйственная продукция, произведенная в Азербайджане, кондитерские изделия, фруктовые соки, различные виды местных вин, икра, консервированная продукция, сушеные фрукты и другие товары. В рамках выставки, которая продлится до 8 октября, проводятся встречи между местными и зарубежными предпринимателями, обсуждаются потенциальные экспортные операции.

В этом году в выставке Anuga участвуют более 7 500 участников из 110 стран, ожидается более 140 тыс. посетителей. Азербайджан представлен на выставке уже в 4-й раз.