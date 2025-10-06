İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycan məhsulları Almaniyada vahid ölkə stendlərində nümayiş etdirilir

    Biznes
    • 06 oktyabr, 2025
    • 16:56
    Azərbaycan məhsulları Almaniyada vahid ölkə stendlərində nümayiş etdirilir

    Almaniyanın Köln şəhərində keçirilən "Anuga 2025" beynəlxalq qida və içki sənayesi sərgisində 16 Azərbaycan şirkəti məhsullarını "Made in Azerbaijan" vahid ölkə stendlərində təqdim edir.

    "Report" bu barədə İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, iki müxtəlif pavilyonda quraşdırılmış "Made in Azerbaijan" stendlərində Azərbaycanda istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsulları, qənnadı məmulatları, meyvə şirələri, müxtəlif növ yerli şərablar, kürü, konservləşdirilmiş məhsullar, qurudulmuş meyvələr və digər məhsullar yer alır. Oktyabrın 8-nə qədər davam edəcək sərgi çərçivəsində yerli və xarici sahibkarlar arasında görüşlər keçirilir, potensial ixrac əməliyyatları ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılır.

    Builki "Anuga" sərgisində 110 ölkədən 7 500-dən artıq iştirakçı və 140 mindən artıq ziyarətçi iştirak edir. Azərbaycan sərgidə 4-cü dəfədir təmsil olunur. Bundan başqa, "Anuga 2025"də Türkiyə, ABŞ, Meksika, Braziliya, Avstraliya, Cənubi Koreya, İspaniya, Belçika və Hindistan kimi ölkələr də vahid ölkə stendi ilə çıxış edirlər.

    AZPROMO Anuga 2025 “Made in Azerbaijan”
    Foto
    В Германии представлена продукция 16 азербайджанских компаний

    Son xəbərlər

    17:39

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın oğlanlardan ibarət 3x3 basketbol milisi üçüncü yer uğrunda oyuna çıxacaq

    Komanda
    17:38

    Sabah Sədərək rayonunda işıq olmayacaq

    Energetika
    17:38
    Foto

    Özbəkistan Prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    17:33

    "Troni İnvestisiya Şirkəti" nizamnamə kapitalını bir qədər də artırır

    Maliyyə
    17:33

    Azərbaycanın güllə atıcıları III MDB Oyunarını 3 medalla başa vurublar - YENİLƏNİB

    Fərdi
    17:32

    Azərbaycan qılıncoynatma millisinin baş məşqçisi: "Ümidimiz böyükdür, sabah qızıl medal qazana bilərik"

    Fərdi
    17:28

    Azərbaycanda Ani Ödəniş Sisteminin tarif siyasətinə yenidən baxılacaq

    Maliyyə
    17:27

    Bakı Limanında son 22 ilin ən yüksək nəticəsi qeydə alınıb

    İnfrastruktur
    17:20

    Köçəryanın oğlu Baş Prokurorluğa qarşı iddia qaldırıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti