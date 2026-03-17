Азербайджан за два месяца экспортировал в Армению продукцию на $4,2 млн

В январе-феврале этого года Азербайджан экспортировал в Армению продукцию на сумму более $4,2 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета, объем экспорта составил $4 млн 220,3 тыс.

Отмечается, что данный показатель составил 0,12% от общего объема экспорта Азербайджана. При этом поставки продукции из Армении в Азербайджан не осуществлялись.