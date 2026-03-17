    Азербайджан за два месяца экспортировал в Армению продукцию на $4,2 млн

    В январе-феврале этого года Азербайджан экспортировал в Армению продукцию на сумму более $4,2 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета, объем экспорта составил $4 млн 220,3 тыс.

    Отмечается, что данный показатель составил 0,12% от общего объема экспорта Азербайджана. При этом поставки продукции из Армении в Азербайджан не осуществлялись.

    Экспорт Азербайджана в Армению Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Azərbaycanın iki ayda Ermənistana ixracının ümumi dəyəri açıqlanıb
    Azerbaijan's exports to Armenia exceed $4 million in two months
    Последние новости

    12:55

    В Азербайджане ужесточают ответственность за нецелевое использование бюджетных средств

    Милли Меджлис
    12:54
    Фото
    Видео

    В пожаре в многоэтажке в Баку пострадали 7 человек - ОБНОВЛЕНО-3

    Происшествия
    12:52

    Гомбосурэн Мунхбаяр: Монголия и Азербайджан обсуждают запуск прямых авиарейсов

    Внешняя политика
    12:48

    ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира подразделения "Басидж"

    Другие страны
    12:47

    Резиденты Азербайджана инвестировали за рубеж более $2,5 млрд в 2025 году

    Финансы
    12:46

    Евразийский банк развития прогнозирует цены на нефть в 2026 году в диапазоне $75-85

    Энергетика
    12:45

    Азербайджан за два месяца экспортировал в Армению продукцию на $4,2 млн

    Бизнес
    12:41

    В сборной Азербайджана сменился главный тренер: Махти Маккаев покинул пост - ЭКСКЛЮЗИВ

    Индивидуальные
    12:29

    Завтра в Азербайджане ожидается до 17° тепла

    Экология
    Лента новостей