Азербайджан за два месяца экспортировал в Армению продукцию на $4,2 млн
Бизнес
- 17 марта, 2026
- 12:45
В январе-феврале этого года Азербайджан экспортировал в Армению продукцию на сумму более $4,2 млн.
Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета, объем экспорта составил $4 млн 220,3 тыс.
Отмечается, что данный показатель составил 0,12% от общего объема экспорта Азербайджана. При этом поставки продукции из Армении в Азербайджан не осуществлялись.
12:55
В Азербайджане ужесточают ответственность за нецелевое использование бюджетных средствМилли Меджлис
12:54
Фото
Видео
В пожаре в многоэтажке в Баку пострадали 7 человек - ОБНОВЛЕНО-3Происшествия
12:52
Гомбосурэн Мунхбаяр: Монголия и Азербайджан обсуждают запуск прямых авиарейсовВнешняя политика
12:48
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира подразделения "Басидж"Другие страны
12:47
Резиденты Азербайджана инвестировали за рубеж более $2,5 млрд в 2025 годуФинансы
12:46
Евразийский банк развития прогнозирует цены на нефть в 2026 году в диапазоне $75-85Энергетика
12:45
Азербайджан за два месяца экспортировал в Армению продукцию на $4,2 млнБизнес
12:41
В сборной Азербайджана сменился главный тренер: Махти Маккаев покинул пост - ЭКСКЛЮЗИВИндивидуальные
12:29