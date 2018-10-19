В этом году Азербайджан стал основным экспортным рынком Грузии

Тбилиси. 19 октября. REPORT.AZ/ Торговый оборот Грузии и Азербайджана в период с января по сентябрь этого года составил 742 млн 484,7 тыс долларов.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается в отчете Национального управления статистики страны.

В отчетный период доля Азербайджана в общем торговом обороте соседней страны составила 8,1%. За первые 9 месяцев года Азербайджан стал четвертым крупным торговым партнером Грузии после Турции, России, и Китая.

В январе-сентябре экспорт Грузии в Азербайджан составил 342 млн 983,4 тыс долларов, что в годовом сравнении на 104,4% больше. С таким показателем Азербайджан стал основным экспортным рынком для соседней страны.

Экспорт Азербайджана в Грузию в годовом сравнении вырос на 10,8% до 399 млн 501,3 тыс. долларов. С таким показателем Азербайджан стал четвертым импортным партнером соседней страны.

В отчетный период общий товарооборот Грузии составил 9 млрд 124,8 млн долларов. В годовом сравнении в товарообороте зафиксирован прирост в 20,8%. Экспорт соседней страны вырос на 25,7% до 2 млрд 448,1 млн долларов, импорт вырос на 19,1% до 6 млрд 676,7 млн долларов.