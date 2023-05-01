В Белграде состоялся сербско-азербайджанский бизнес-форум

В Белграде при содействии Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) был организован сербско-азербайджанский бизнес-форум.

В Белграде при содействии Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) был организован сербско-азербайджанский бизнес-форум.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

В мероприятии наряду с должностными лицами участвовали представители компаний, задействованных в сферах промышленности, строительства, туризма, образования, ИКТ, сельского хозяйства и фармацевтики.

Сотрудники AZPROMO, Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики и Агентства развития экономических зон рассказали о работе, проделанной в направлении развития сотрудничества между профильными учреждениями и деловыми кругами двух стран.

На бизнес-форуме также были заслушаны доклады об инвестиционной среде в Сербии и Азербайджане, реализуемых перспективных проектах, а также продемонстрирован видеоролик о восстановительных работах в Карабахе.

Форум продолжился встречами в формате B2B.