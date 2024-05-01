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Азербайджан и Узбекистан расширят сотрудничество в ряде сфер

Азербайджан и Узбекистан расширят сотрудничество в ряде сфер Азербайджан и Узбекистан обсудили возможности расширения сотрудничества в сферах добычи, цифровизации, туризма и инфраструктуры.
Бизнес
1 мая 2024 г. 12:53
Азербайджан и Узбекистан расширят сотрудничество в ряде сфер

Азербайджан и Узбекистан обсудили возможности расширения сотрудничества в сферах добычи, цифровизации, туризма и инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "X".

Министр подчеркнул, что в рамках рабочей поездки в Узбекистан обсудил с исполнительным директором Фонда реконструкции и развития этой страны Шухратом Вафаевым перспективы реализуемых странами совместных проектов, деятельность Азербайджано-узбекской инвестиционной компании и возможности расширения сотрудничества в сферах промышленности, добычи, цифровизации, туризма и инфраструктуры.

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Версия на английском языке Azerbaijan to expand cooperation with Uzbekistan in several fields
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Özbəkistanla bir sıra sahələrdə əməkdaşlığı genişləndirəcək

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