Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере инвестиций

Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере инвестиций.

Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере инвестиций.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

Министр отметил, что во время визита в Узбекистан на встрече с министром инвестиций, промышленности и торговли этой страны Лазизом Кудратовым были рассмотрены вопросы повестки дня двустороннего экономического партнерства.

”Обсуждены новые возможности развития сотрудничества между субъектами предпринимательства, реализация "Дорожной карты" по расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, перспективы совместной деятельности в сфере энергетики", - говорится в публикации.