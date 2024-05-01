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Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере инвестиций

Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере инвестиций Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере инвестиций.
Бизнес
1 мая 2024 г. 11:41
Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере инвестиций

Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере инвестиций.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

Министр отметил, что во время визита в Узбекистан на встрече с министром инвестиций, промышленности и торговли этой страны Лазизом Кудратовым были рассмотрены вопросы повестки дня двустороннего экономического партнерства.

”Обсуждены новые возможности развития сотрудничества между субъектами предпринимательства, реализация "Дорожной карты" по расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, перспективы совместной деятельности в сфере энергетики", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Uzbekistan expand investment cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Özbəkistanla investisiya sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir

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