В Баку завтра стартует II Азербайджанский международный инвестфорум

В Баку завтра начнется II Азербайджанский международный инвестиционный форум.

Как сообщает Report, форум пройдет 25-26 сентября под патронажем президента Ильхама Алиева.

Организаторами выступают Министерство экономики и Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).

Тема форума - "Восстановление доверия в фрагментированном мире: Южный Кавказ как опора глобальной взаимосвязанности и инвестиционной стабильности".

В форуме примут участие ведущие инвесторы, представители государственных и международных финансовых институтов, а также бизнес-лидеры. На пленарных и панельных заседаниях обсудят Средний коридор, энергетику и "зеленый" переход, искусственный интеллект и цифровую трансформацию, инфраструктуру, промышленность и свободные экономические зоны, критически важное сырье, агробизнес, финансовое сотрудничество, развитие малого и среднего бизнеса, туризм, недвижимость и инвестиции в человеческий капитал.

Ожидается подписание документов в сферах промышленности, финансов, строительства, искусственного интеллекта, возобновляемой энергетики, сельского хозяйства, водных ресурсов и спорта.

На первом Азербайджанском международном инвестиционном форуме, состоявшемся в сентябре прошлого года, приняли участие более 1 тыс. человек. Были подписаны инвестиционные соглашения общей стоимостью свыше 10 млрд долларов, из которых более 7 млрд долларов пришлись на ненефтяной сектор.