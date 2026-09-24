Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Баку завтра стартует II Азербайджанский международный инвестфорум

    Бизнес
    • 24 сентября, 2026
    • 17:20
    В Баку завтра стартует II Азербайджанский международный инвестфорум

    В Баку завтра начнется II Азербайджанский международный инвестиционный форум.

    Как сообщает Report, форум пройдет 25-26 сентября под патронажем президента Ильхама Алиева.

    Организаторами выступают Министерство экономики и Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).

    Тема форума - "Восстановление доверия в фрагментированном мире: Южный Кавказ как опора глобальной взаимосвязанности и инвестиционной стабильности".

    В форуме примут участие ведущие инвесторы, представители государственных и международных финансовых институтов, а также бизнес-лидеры. На пленарных и панельных заседаниях обсудят Средний коридор, энергетику и "зеленый" переход, искусственный интеллект и цифровую трансформацию, инфраструктуру, промышленность и свободные экономические зоны, критически важное сырье, агробизнес, финансовое сотрудничество, развитие малого и среднего бизнеса, туризм, недвижимость и инвестиции в человеческий капитал.

    Ожидается подписание документов в сферах промышленности, финансов, строительства, искусственного интеллекта, возобновляемой энергетики, сельского хозяйства, водных ресурсов и спорта.

    На первом Азербайджанском международном инвестиционном форуме, состоявшемся в сентябре прошлого года, приняли участие более 1 тыс. человек. Были подписаны инвестиционные соглашения общей стоимостью свыше 10 млрд долларов, из которых более 7 млрд долларов пришлись на ненефтяной сектор.

    Азербайджанский международный инвестиционный форум Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Министерство экономики Азербайджана
    Sabah Bakıda İkinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu işə başlayır
    2nd Azerbaijan International Investment Forum to kick off in Baku tomorrow
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    21:16

    НАТО наращивает обмен разведывательной информацией

    Другие страны
    21:04

    Эрдоган: Турция ожидает от США конкретных шагов по вопросу возвращения в программу F-35

    В регионе
    20:55

    Азербайджан и Кот-д'Ивуар обсудили укрепление многостороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    20:48

    Бочоришвили: Грузия привержена мирному урегулированию конфликта с Россией

    В регионе
    20:39

    АБА прокомментировала информацию о введении ограничений на продажу дебетовых карт

    Финансы
    20:34

    Французская актриса Марина Влади умерла на 88 году жизни

    Шоу-бизнес
    20:24

    Бочоришвили: Продвижения в мирном процессе Баку и Еревана важны для всего Южного Кавказа

    Внешняя политика
    20:13
    Видео

    Число погибших военных в Мангистауской области возросло до 12 - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    20:05

    Байрамов подтвердил поддержку Палестины и обсудил подготовку к саммиту ОИС в Азербайджане

    Внешняя политика
    Лента новостей