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В Баку выявлены цеха производства подпольной продукции

В Баку выявлены цеха производства подпольной продукции В цехах, расположенных во дворе мясокомбината в поселке Кешля Низаминского района Баку, выявлена подпольная продукция.
Бизнес
19 апреля 2024 г. 16:21
В Баку выявлены цеха производства подпольной продукции

В цехах, расположенных во дворе мясокомбината в поселке Кешля Низаминского района Баку, выявлена подпольная продукция.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу (ГНС) при Министерстве экономики.

В ходе контрольных мероприятий, проведенных Главным управлением предварительного расследования налоговых преступлений ГНС по данному адресу, установлено производство химической и моющей бытовой продукции неизвестного состава путем подделки различных товарных знаков и их упаковки, алкогольной продукции без маркировки акцизной маркой или с использованием поддельных акцизных марок, факты хранения и реализации изготовленной кустарным способом продукции.

Проведенным расследованием установлено, что хозяйствующий субъект принадлежит Алиеву Ульви Сариф оглу.

Контрафактная продукция была конфискована. Агентство продовольственной безопасности Азербайджана и Государственная служба антимонопольного контроля и потребительского рынка были проинформированы о фактах, установленных в ходе контрольных мероприятий.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda saxta məhsulların kütləvi istehsalı ilə bağlı qanunsuz fəaliyyət aşkarlanıb

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