В Баку выявлены цеха производства подпольной продукции

В цехах, расположенных во дворе мясокомбината в поселке Кешля Низаминского района Баку, выявлена подпольная продукция.

В цехах, расположенных во дворе мясокомбината в поселке Кешля Низаминского района Баку, выявлена подпольная продукция.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу (ГНС) при Министерстве экономики.

В ходе контрольных мероприятий, проведенных Главным управлением предварительного расследования налоговых преступлений ГНС по данному адресу, установлено производство химической и моющей бытовой продукции неизвестного состава путем подделки различных товарных знаков и их упаковки, алкогольной продукции без маркировки акцизной маркой или с использованием поддельных акцизных марок, факты хранения и реализации изготовленной кустарным способом продукции.

Проведенным расследованием установлено, что хозяйствующий субъект принадлежит Алиеву Ульви Сариф оглу.

Контрафактная продукция была конфискована. Агентство продовольственной безопасности Азербайджана и Государственная служба антимонопольного контроля и потребительского рынка были проинформированы о фактах, установленных в ходе контрольных мероприятий.