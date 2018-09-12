 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку стартовал бизнес-форум Азербайджан-Чехия

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку стартовал азербайджано-чешский бизнес-форум.

    Как сообщает Report, мероприятие вступительным словомоткрыл министр экономики Шахин Мустафаев.

    Он отметил, что в бизнес-форуме принимают участие около 30 компаний из Чехии и порядка 100 компаний из Азербайджана.

    Министр сообщил о наличии большого потенциала для сотрудничества в железнодорожной сфере, в том числе в производстве контейнеров.

    "В первом полугодии текущего года товарооборот между Азербайджаном и Чехией удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На Азербайджан приходится 85% внешнеторгового оборота Чехии с регионом Южного Кавказа. В настоящее время в нашей стране действуют 25 чешских компаний. Чехия инвестировала в Азербайджан 30 млн долларов. Инвестиции Азербайджана в Чехию превышают эту сумму", - добавил Мустафаев.

    Министр промышленности и торговли Чехии Марта Новакова, выступая на бизнес-форуме, сказала, что ее страна может сотрудничать с Азербайджаном в области фармацевтики и химической промышленности.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi