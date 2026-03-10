В Баку среднемесячная зарплата выросла почти на 9%

Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Баку в 2025 году составила 1 381 манат.

Как сообщили Report в Бакинском городском управлении статистики, это на 8,6% больше по сравнению с 2024 годом.

По предварительным данным за 2025 год, среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников, занятых в экономике Азербайджана, выросла на 9,3% по сравнению с 2024 годом и составила 1 102,9 маната.