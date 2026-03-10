В Баку среднемесячная зарплата выросла почти на 9%
Бизнес
- 10 марта, 2026
- 10:38
Среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Баку в 2025 году составила 1 381 манат.
Как сообщили Report в Бакинском городском управлении статистики, это на 8,6% больше по сравнению с 2024 годом.
По предварительным данным за 2025 год, среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников, занятых в экономике Азербайджана, выросла на 9,3% по сравнению с 2024 годом и составила 1 102,9 маната.
Последние новости
11:02
В Израиле пострадали свыше 190 человек из-за боевых действий на Ближнем ВостокеДругие страны
11:02
Торговый оборот в Баку в январе увеличился более чем на 4%Бизнес
11:01
Из Ирана в Азербайджан с 28 февраля эвакуированы свыше 2 тыс. человек из 69 странВнутренняя политика
10:55
Иран атаковал военную базу США Харир в Иракском КурдистанеВ регионе
10:47
Премьер-министр 13 марта представит доклад Милли МеджлисуМилли Меджлис
10:43
Цены на золото выросли более чем на 1,4% на фоне спроса на надежные активыФинансы
10:38
В Баку среднемесячная зарплата выросла почти на 9%Бизнес
10:38
В Баку объем оборота общественного питания вырос на 10%Бизнес
10:37