В Баку состоялся Инвестиционный форум INMerge

Глобальный инвестиционный форум INMerge, организованный ООО PAŞA Holding совместно с Государственным нефтяным фондом Азербайджана (ГНФАР), состоялся в Баку 28 сентября.

Как сообщает Report, мероприятие объединило лидеров частного капитала и создало новую платформу для трансграничного инвестиционного диалога между Центральной Евразией и Ближним Востоком.

В мероприятии приняли участие свыше 160 делегатов, представляющих более 90 организаций из 18 стран, с общим объемом управляемых активов (AUM) в $4 трлн. Среди участников были ведущие ограниченные партнеры, генеральные партнеры, а также политики из регионов Южного Кавказа и Центральной Азии, Центральной и Восточной Европы, Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Юго-Восточной Азии.

Цель форума заключалась в усилении роли региона на глобальном рынке частного капитала.

Основными темами повестки стали "Роль Центральной Евразии в глобальных инвестиционных тенденциях", "Трансформация мандата ограниченных партнеров – переход от традиционных активов к альтернативным", "Уроки, извлеченные из построения высокоэффективного фонда".

Партнерами форума выступили Азербайджанский инвестиционный холдинг, Исламский банк развития, PASHA Investments и Tenity.

Форум создал основу для позиционирования Баку как ведущей площадки для инвестиционных мероприятий. В этом контексте планируется дальнейшее расширение масштабов форума в будущем.