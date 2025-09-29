Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В Баку состоялся Инвестиционный форум INMerge

    Бизнес
    29 сентября, 2025
    • 09:43
    В Баку состоялся Инвестиционный форум INMerge

    Глобальный инвестиционный форум INMerge, организованный ООО PAŞA Holding совместно с Государственным нефтяным фондом Азербайджана (ГНФАР), состоялся в Баку 28 сентября.

    Как сообщает Report, мероприятие объединило лидеров частного капитала и создало новую платформу для трансграничного инвестиционного диалога между Центральной Евразией и Ближним Востоком.

    В мероприятии приняли участие свыше 160 делегатов, представляющих более 90 организаций из 18 стран, с общим объемом управляемых активов (AUM) в $4 трлн. Среди участников были ведущие ограниченные партнеры, генеральные партнеры, а также политики из регионов Южного Кавказа и Центральной Азии, Центральной и Восточной Европы, Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Юго-Восточной Азии.

    Цель форума заключалась в усилении роли региона на глобальном рынке частного капитала.

    Основными темами повестки стали "Роль Центральной Евразии в глобальных инвестиционных тенденциях", "Трансформация мандата ограниченных партнеров – переход от традиционных активов к альтернативным", "Уроки, извлеченные из построения высокоэффективного фонда".

    Партнерами форума выступили Азербайджанский инвестиционный холдинг, Исламский банк развития, PASHA Investments и Tenity.

    Форум создал основу для позиционирования Баку как ведущей площадки для инвестиционных мероприятий. В этом контексте планируется дальнейшее расширение масштабов форума в будущем.

