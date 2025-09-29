İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Bakıda "INMerge" İnvestisiya Forumu keçirilib

    Biznes
    • 29 sentyabr, 2025
    • 09:25
    Bakıda INMerge İnvestisiya Forumu keçirilib

    Sentyabrın 28-də Bakıda "PAŞA Holdinq" MMC və Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) birgə təşkilatçılığı ilə "INMerge" İnvestisiya Forumu qlobal keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, tədbir özəl kapital liderlərini bir araya gətirib, Mərkəzi Avrasiya ilə Yaxın Şərqdə sərhədlərarası investisiya dialoqu üçün yeni platforma yaradıb.

    Forumda 18 ölkədən 90-dan çox təşkilatı təmsil edən 160-dan artıq iştirakçı ümumilikdə 4 trilyon ABŞ dolları dəyərində idarə olunan aktivlərlə (AUM) bir araya gəlib. İştirakçılar arasında aparıcı məhdud tərəfdaşlar, ümumi tərəfdaşlar, eləcə də, "CCA", "CEE", "GCC" və "SEA" regionlarından olan siyasətçilər yer alıb.

    Yüksək təsirli və diqqətlə seçilmiş proqrama uyğun keçirilən forumun məqsədi regionun qlobal özəl kapital bazarındakı rolunu gücləndirmək və Azərbaycanın etibarlı qapı kimi rolunu möhkəmləndirməkdir.

    Gündəliyin əsas mövzuları "Qlobal investisiya meyillərində Mərkəzi Avrasiyanın rolu" "Məhdud tərəfdaşlara dair mandatının transformasiyası – ənənəvi aktivlərdən alternativlərə keçid", "Yüksək nəticə göstərən fondun qurulmasından öyrənilən dərslər" olub.

    Forumun tərəfdaşları sırasında Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi (AIH), İslam İnkişaf Bankı (IDB), "PASHA Investments" və "Tenity" yer alıb.

    Forum Bakının aparıcı investisiya tədbirləri məkanı kimi mövqelənməsi üçün zəmin yaradıb. Bu baxımdan, forumun gələcəkdə daha geniş miqyasda inkişaf etdirilməsi planlaşdırılır.

    PAŞA Holdinq ARDNF INMerge2025
    В Баку состоялся Инвестиционный форум INMerge
    INMerge investment forum held in Baku

    Son xəbərlər

    09:41

    Qazax ekspert: TDT qlobal proseslərə töhfə verə bilər

    Xarici siyasət
    09:38

    Qazaxıstan hökumətində son kadr dəyişikliklərinə aydınlıq gətirilib

    Region
    09:29

    BMTM sədri: Azərbaycan Cənubi Qafqazda sülh prosesinə töhfə verir

    Region
    09:28

    İtaliyalı məşhur baş məşqçi Səudiyyə Ərəbistanı klubunda işləyə bilər

    Futbol
    09:27

    Bu gün İmişlidə 3 mindən çox abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    09:25

    Bakıda "INMerge" İnvestisiya Forumu keçirilib

    Biznes
    09:21

    Bakıda "INMerge" İnnovasiya Sammiti keçirilir

    İKT
    09:20

    Fərid Şəfiyev: TDT-nin regiondakı nüfuzu artan xətlə inkişaf edir

    Region
    09:16

    Sumqayıtda 41 yaşlı qadın hamamda yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti