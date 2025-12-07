Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Баку состоится заседание Азербайджано-кыргызской совместной межправительственной комиссии

    Бизнес
    • 07 декабря, 2025
    • 14:25
    В Баку состоится заседание Азербайджано-кыргызской совместной межправительственной комиссии

    В Баку состоится заседание совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической и гуманитарной сферах между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой.

    Как передает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал, принимая делегацию во главе с заместителем председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Бакытом Торобаевым.

    Президент Ильхам Алиев отметил, что повестка заседания насыщенная, и расценил это как показатель тесного взаимодействия между странами.

    Подчеркнув, что в последние годы двусторонние отношения стремительно развиваются, глава государства коснулся роли в этом взаимных визитов высокого уровня.

    Bakıda Azərbaycan-Qırğız birgə hökumətlərarası komissiyasının iclası keçiriləcək
