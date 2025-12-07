Bakıda Azərbaycan-Qırğız birgə hökumətlərarası komissiyasının iclası keçiriləcək
Biznes
- 07 dekabr, 2025
- 13:37
Bakıda Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında iqtisadi və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə birgə hökumətlərarası komissiyanın iclası keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qırğız Respublikasının Nazirlər Kabineti sədrinin müavini Bakıt Torobayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən deyib.
Azərbaycan Prezidenti iclasın gündəliyinin zəngin olduğunu deyərək, bunu ölkələr arasında sıx qarşılıqlı fəaliyyətin göstəricisi kimi qiymətləndirib.
Son illərdə ikitərəfli münasibətlərimizin sürətlə inkişaf etdiyini vurğulayan dövlət başçısı bu məsələdə yüksəksəviyyəli qarşılıqlı səfərlərin roluna toxunub.
Son xəbərlər
14:03
İranın xarici işlər naziri yaxın vaxtlarda Rusiya və Belarusa səfər edəcəkRegion
13:56
KİV: Benində hərbçilər hakimiyyəti ələ keçiriblərDigər ölkələr
13:47
İran XİN: Azərbaycanla münasibətlər bizim üçün çox vacibdirRegion
13:40
Foto
AFFA rəhbərliyi cənub bölgəsinə səfər edibFutbol
13:37
Bakıda Azərbaycan-Qırğız birgə hökumətlərarası komissiyasının iclası keçiriləcəkBiznes
13:32
Azərbaycan-Qırğızıstan Birgə İnvestisiya Fondu ilk layihələri maliyyələşdirməyə başlayıbMaliyyə
13:31
Prezident: Qırğızıstan Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ilə əməkdaşlıq formatını dəstəkləyən ilk ölkələrdəndirXarici siyasət
13:21
Foto
Prezident İlham Əliyev Qırğızıstan nümayəndə heyətini qəbul edibXarici siyasət
13:07
Foto