В Баку состоится пятый CEO Lunch

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Caspian European Club и Caspian American Club 5 июля в отеле Hyatt Regency Baku проведут пятый CEO Lunch, на котором в качестве почетного гостя примет участие председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, академик Зияд Самедзаде.

Как сообщает Report, также на CEO Lunch примут участие представители руководства миграционной службы, министерства налогов, министерства экономики и других государственных структур Азербайджана.

Об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев.

По его словам, CEO Lunch – является одним из ключевых инструментов networking и проводится с целью создания возможностей для общения руководителей компаний в неформальной обстановке и налаживания новых контактов. Тельман Алиев напомнил, что Caspian European Club и Caspian American Club проводят CEO Lunch c участием топ-менеджеров компаний CEIBC каждую третью среду месяца в Баку

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