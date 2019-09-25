В Баку пройдет германо-азербайджанский бизнес-форум

В Баку 27 сентября пройдет ставший уже традиционным германо-азербайджанский бизнес-форум на тему "Модернизация промышленности и инфраструктуры", на котором ожидается участие компаний из Германии.

Как сообщает Report со ссылкой на Германо-азербайджанскую внешнеторговую палату (AHK Azerbaijan), вчера в Баку в рамках тесного сотрудничества AHK Azerbaijan с компанией COMMIT Project Partners GmbH состоялась встреча B2B-формата с делегацией, в состав которой вошли представители германских компаний.

Делегация посетила Азербайджан при поддержке министерства экономики и энергетики Германии в качестве очередного шага для динамичного развития экономических связей между Германией и Азербайджаном

В повестке германской делегации в предстоящие три дня предусмотрены встречи с высокопоставленными представителями правительственных и государственных структур Азербайджана, а также встречи тет-а-тет с руководителями местных частных компаний.

Визит делегации завершится 28 сентября.