В Баку прошел ориентационный день третьей волны Программы развития Азада Мирзаджанзаде

Состоялся ориентационный день третьей волны Программы развития Азада Мирзаджанзаде, осуществляемой с целью поддержать развитие проектного мышления, лидерских навыков и инициатив, создающих социальный эффект.

Как сообщает Report, цель ориентационного дня - подробно ознакомить участников с дорожной картой, включая основные компоненты программы: учебные модули, менторскую поддержку, развитие проектов и их реализацию в практической среде.

В рамках мероприятия директор программы Лейла Сейидзаде отметила, что научное наследие Азада Мирзаджанзаде, внесшего исключительный вклад в развитие азербайджанской науки, тесно перекликается с современными научными и практическими подходами. Она также представила цели программы и этапы развития, которые ожидают участников впереди. Отмечено, что примерно 60% участников третьей волны представляют Ханкенди, Лянкяран, Губу, Мингячевир, Гянджу и другие города и районы, что свидетельствует о большом интересе к программе и ее высокой доступности по всей стране.

Депутат Милли Меджлиса Хиджран Гусейнова подчеркнула важную роль непрерывного обучения, личностного развития и освоения современных знаний и навыков в развитии человеческого капитала, отметив, что программа развития Азада Мирзаджанзаде вносит значительный вклад в этот процесс.

Доцент Лянкяранского государственного университета Вусаля Мурадова поделилась воспоминаниями об Азаде Мирзаджанзаде, отметив, что его научные принципы и подходы соответствуют вызовам современности.

Руководитель департамента инноваций Pasha Holding и выпускница созданного Азадом Мирзаджанзаде техническо-гуманитарного лицея Тугра Мусаева рассказала о том, как годы обучения повлияли на ее мышление и профессиональное развитие, и поделилась с участниками стратегическими подходами к развитию.

Победители предыдущих волн программы также выступили, представив свой опыт и рассказав о пути проектов - от идеи до реализации. Их практические советы, рекомендации и личные истории успеха вызвали большой интерес.

В ходе мероприятия была представлена цифровая многофункциональная платформа управления на базе Notion. Эта платформа предназначена для обеспечения непрерывного взаимодействия между участниками и менторами, системного управления проектами и более эффективной организации учебного процесса.

Отметим, что регистрация на программу развития Азада Мирзаджанзаде продолжается; все желающие, кто хочет развивать свою идею, могут присоединиться к программе.