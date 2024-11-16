В Баку прошел Глобальный форум мозговых центров

16 ноября в Баку совместно c Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК), Азиатским банком развития (АБР), Институтом Азиатского банка развития (ИАБР) и Институтом программы Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества

16 ноября в Баку совместно c Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК), Азиатским банком развития (АБР), Институтом Азиатского банка развития (ИАБР) и Институтом программы Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества состоялся Глобальный форум мозговых центров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦАЭРК.

На форуме, организованном на тему "Глобальная зеленая экономика: климатические действия, финансирование и инновации" (Global Green economy: Climate Action, Financing and Innovation), приняли участие представители влиятельных мозговых центров, входящих в сеть T20, ученые, представители государственных структур, частного сектора, НПО и другие заинтересованные стороны.

Цель проведения форума - способствовать лучшему пониманию последствий изменения климата и поощрению мер, поддерживающих выполнение Парижского соглашения путем диалога между странами.

Участники подчеркнули необходимость сокращения выбросов углерода, развития возобновляемых источников энергии, внедрения механизмов зеленого финансирования и реализации мер по адаптации к изменению климата.