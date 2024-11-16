О нас

В Баку прошел Глобальный форум мозговых центров

В Баку прошел Глобальный форум мозговых центров 16 ноября в Баку совместно c Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК), Азиатским банком развития (АБР), Институтом Азиатского банка развития (ИАБР) и Институтом программы Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества
Бизнес
16 ноября 2024 г. 13:31
В Баку прошел Глобальный форум мозговых центров

16 ноября в Баку совместно c Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК), Азиатским банком развития (АБР), Институтом Азиатского банка развития (ИАБР) и Институтом программы Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества состоялся Глобальный форум мозговых центров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦАЭРК.

На форуме, организованном на тему "Глобальная зеленая экономика: климатические действия, финансирование и инновации" (Global Green economy: Climate Action, Financing and Innovation), приняли участие представители влиятельных мозговых центров, входящих в сеть T20, ученые, представители государственных структур, частного сектора, НПО и другие заинтересованные стороны.

Цель проведения форума - способствовать лучшему пониманию последствий изменения климата и поощрению мер, поддерживающих выполнение Парижского соглашения путем диалога между странами.

Участники подчеркнули необходимость сокращения выбросов углерода, развития возобновляемых источников энергии, внедрения механизмов зеленого финансирования и реализации мер по адаптации к изменению климата.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Qlobal Beyin Mərkəzləri Forumu keçirilib

Самое важное

На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
13 ноября 2024 г. 21:26
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
12 ноября 2024 г. 22:09
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
12 ноября 2024 г. 20:42
Президент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
11 ноября 2024 г. 19:36
В Баку проходит церемония открытия COP29
В Баку проходит церемония открытия COP29
11 ноября 2024 г. 11:40
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
10 ноября 2024 г. 20:39
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
10 ноября 2024 г. 20:23
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
10 ноября 2024 г. 20:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi