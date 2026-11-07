Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.11.2026)

    Финансы
    • 07 ноября, 2026
    • 10:02
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.11.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    98,32

    0,03

    37,47

    WTI (долл/барр)

    90,83

    0,31

    33,41

    Золото (долл/унция)

    4 074,90

    - 38,60

    - 266,20

    Индексы

    Dow-Jones

    51 285,73

    - 237,33

    3 222,44

    S&P 500

    7 376,86

    23,13

    531,36

    Nasdaq

    24 579,42

    264,43

    1 337,43

    Nikkei

    57 434,77

    - 3 643,13

    7 095,29

    Dax

    25 820,36

    - 504,65

    1 329,95

    FTSE 100

    10 673,94

    - 108,72

    742,56

    CAC 40 INDEX

    7 956,70

    - 248,67

    - 192,80

    Shanghai Composite

    3 649,18

    - 40,73

    - 319,66

    Bist 100

    11 482,60

    149,33

    221,08

    RTS

    949,88

    3,04

    - 164,25

    Валюта

    USD/EUR

    1,1143

    - 0,0100

    - 0,0602

    USD/GBP

    1,3352

    - 0,0100

    - 0,0121

    JPY/USD

    158,4800

    0,7800

    2,0300

    RUB/USD

    82,0000

    0,4800

    3,2500

    TRY/USD

    50,1497

    0,0500

    7,1935

    CNY/USD

    6,6735

    0,0100

    - 0,3155
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