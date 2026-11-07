Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.11.2026)
Финансы
- 07 ноября, 2026
- 10:02
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|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
98,32
|
0,03
|
37,47
|
WTI (долл/барр)
|
90,83
|
0,31
|
33,41
|
Золото (долл/унция)
|
4 074,90
|
- 38,60
|
- 266,20
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
51 285,73
|
- 237,33
|
3 222,44
|
S&P 500
|
7 376,86
|
23,13
|
531,36
|
Nasdaq
|
24 579,42
|
264,43
|
1 337,43
|
Nikkei
|
57 434,77
|
- 3 643,13
|
7 095,29
|
Dax
|
25 820,36
|
- 504,65
|
1 329,95
|
FTSE 100
|
10 673,94
|
- 108,72
|
742,56
|
CAC 40 INDEX
|
7 956,70
|
- 248,67
|
- 192,80
|
Shanghai Composite
|
3 649,18
|
- 40,73
|
- 319,66
|
Bist 100
|
11 482,60
|
149,33
|
221,08
|
RTS
|
949,88
|
3,04
|
- 164,25
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1143
|
- 0,0100
|
- 0,0602
|
USD/GBP
|
1,3352
|
- 0,0100
|
- 0,0121
|
JPY/USD
|
158,4800
|
0,7800
|
2,0300
|
RUB/USD
|
82,0000
|
0,4800
|
3,2500
|
TRY/USD
|
50,1497
|
0,0500
|
7,1935
|
CNY/USD
|
6,6735
|
0,0100
|
- 0,3155
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.11.2026)
Key indicators of global commodity, stock and currency markets (07.11.2026)
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