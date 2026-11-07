В Доминиканской Республике прошло культурное мероприятие по случаю Дня Победы
- 07 ноября, 2026
- 09:40
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В столице Доминиканской Республики Санто-Доминго состоялась концертная программа по случаю Дня Победы Азербайджана - 8 Ноября.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел, мероприятие организовано посольством Азербайджана в этой стране.
Концерт, посвященный азербайджанской национальной музыке, стал первым культурным мероприятием, организованным в Доминиканской Республике.
В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в этой стране Руслан Рзаев, представитель Администрации президента Доминиканской Республики (заместитель министра), сотрудники МИД и Министерства культуры, а также члены дипломатического корпуса и представители местной общественности.
Р.Рзаев отметил, что в этом году отмечается 6-я годовщина славной победы Азербайджана в Отечественной войне. Он также затронул двусторонние отношения, подчеркнув, что в 2027 году будет отмечаться 20-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.
Затем тарист Ибрагим Бабаев и участники возглавляемой им группы - Пярвиз Мамедов и Вафадар Рамиз - исполнили музыкальные произведения двух стран.