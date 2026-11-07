В Доминиканской Республике прошло культурное мероприятие по случаю Дня Победы

В столице Доминиканской Республики Санто-Доминго состоялась концертная программа по случаю Дня Победы Азербайджана - 8 Ноября.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел, мероприятие организовано посольством Азербайджана в этой стране.

Концерт, посвященный азербайджанской национальной музыке, стал первым культурным мероприятием, организованным в Доминиканской Республике.

В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в этой стране Руслан Рзаев, представитель Администрации президента Доминиканской Республики (заместитель министра), сотрудники МИД и Министерства культуры, а также члены дипломатического корпуса и представители местной общественности.

Р.Рзаев отметил, что в этом году отмечается 6-я годовщина славной победы Азербайджана в Отечественной войне. Он также затронул двусторонние отношения, подчеркнув, что в 2027 году будет отмечаться 20-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.

Затем тарист Ибрагим Бабаев и участники возглавляемой им группы - Пярвиз Мамедов и Вафадар Рамиз - исполнили музыкальные произведения двух стран.