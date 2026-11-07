İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Dominikanda Azərbaycanın Zəfər Günü münasibətilə ilk mədəniyyət tədbiri təşkil edilib

    Xarici siyasət
    • 07 noyabr, 2026
    • 09:12
    Dominikanda Azərbaycanın Zəfər Günü münasibətilə ilk mədəniyyət tədbiri təşkil edilib

    Azərbaycanın Dominikandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə paytaxt Santo-Dominqo şəhərində Azərbaycanın Zəfər Günü münasibətilə konsert proqramı keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Xarici İşlər Nazirliyindən (XİN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Azərbaycan milli musiqisinə həsr olunmuş bu konsert Dominikanda təşkil edilən ilk mədəniyyət tədbiri olub.

    Tədbirdə Dominikan Prezident Administrasiyasının nümayəndəsi (nazir müavini), XİN-in rəsmiləri, Mədəniyyət Nazirliyinin əməkdaşları, habelə diplomatik korpus və yerli ictimaiyyətin üzvləri iştirak edib.

    Tədbirdə çıxışı zamanı səfir Ruslan Rzayev bu il Vətən Müharibəsində qazanılmış şanlı Qələbənin 6-cı ildönümünün qeyd olunduğunu bildirib.

    Səfir Azərbaycan xalqının cəsarətini, əzmkarlığını və birliyini təcəssüm etdirən bu tarixi Qələbənin Azərbaycanın müasir tarixində müstəsna yer tutduğunu vurğulayıb. Diplomat, həmçinin Azərbaycanın regionda davamlı sülh və əməkdaşlıq gündəliyini təşviq etdiyini diqqətə çatdıraraq, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən genişmiqyaslı bərpa, yenidənqurma və quruculuq işləri barədə danışıb.

    Səfir R.Rzayev, həmçinin ikitərəfli münasibətlərə toxunaraq son dövrlərdə iki ölkə arasında müşahidə olunan fəal təmaslar, əldə edilmiş nailiyyətlər və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi perspektivlərindən bəhs edib. O, 2027-ci ildə iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 20 illiyinin qeyd olunacağını diqqətə çatdıraraq, bu əlamətdar yubileyin ikitərəfli münasibətlərin daha da möhkəmləndirilməsi, qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və xalqlarımız arasında dostluq əlaqələrinin inkişafı baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıb.

    Daha sonra müasir və xalq musiqisi elementlərini özünəməxsus şəkildə birləşdirən tar ifaçısı İbrahim Babayev və onun rəhbərlik etdiyi qrupun üzvləri - Pərviz Məmmədovun (piano) və Vəfadar Ramizin (ritm alətləri) ifasında Azərbaycan milli musiqi nümunələri, eləcə də Dominikan musiqisindən seçilmiş əsər səsləndirilib.

    Dominikanda Azərbaycanın Zəfər Günü münasibətilə ilk mədəniyyət tədbiri təşkil edilib
    Dominikanda Azərbaycanın Zəfər Günü münasibətilə ilk mədəniyyət tədbiri təşkil edilib
    Dominikanda Azərbaycanın Zəfər Günü münasibətilə ilk mədəniyyət tədbiri təşkil edilib
    Dominikanda Azərbaycanın Zəfər Günü münasibətilə ilk mədəniyyət tədbiri təşkil edilib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi 8 Noyabr - Zəfər Günü İşğaldan azad edilmiş ərazilər Zəfərə gedən yol 44 günlük Vətən müharibəsi (II Qarabağ müharibəsi)
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