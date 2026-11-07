Катар опроверг сообщения о провале переговоров между США и Ираном

США и Иран продолжают работать над достижением соглашения, а сообщения о провале переговоров не соответствуют действительности.

Как передает Report, об этом написал представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари на своей странице в соцсети Х.

Он назвал подобные сообщения преднамеренным искажением заявлений премьер-министра и главы МИД Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани.

"Мы решительно отвергаем попытки ввести общественность в заблуждение и поставить под угрозу дипломатические усилия в этот чуткий момент", - подчеркнул он.

По его словам, премьер ясно заявил, что стороны продолжают работу над достижением соглашения, а посредники из Катара поддерживают тесные контакты с Вашингтоном и Тегераном, содействуя переговорному процессу.

Аль-Ансари также отметил, что распространение недостоверной информации отвечает интересам тех, кто заинтересован в затягивании конфликта и дестабилизации обстановки в регионе.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани якобы объявил о провале переговоров между США и Ираном.