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    Катар опроверг сообщения о провале переговоров между США и Ираном

    Другие страны
    • 07 ноября, 2026
    • 10:03
    Катар опроверг сообщения о провале переговоров между США и Ираном

    США и Иран продолжают работать над достижением соглашения, а сообщения о провале переговоров не соответствуют действительности.

    Как передает Report, об этом написал представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари на своей странице в соцсети Х.

    Он назвал подобные сообщения преднамеренным искажением заявлений премьер-министра и главы МИД Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани.

    "Мы решительно отвергаем попытки ввести общественность в заблуждение и поставить под угрозу дипломатические усилия в этот чуткий момент", - подчеркнул он.

    По его словам, премьер ясно заявил, что стороны продолжают работу над достижением соглашения, а посредники из Катара поддерживают тесные контакты с Вашингтоном и Тегераном, содействуя переговорному процессу.

    Аль-Ансари также отметил, что распространение недостоверной информации отвечает интересам тех, кто заинтересован в затягивании конфликта и дестабилизации обстановки в регионе.

    Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани якобы объявил о провале переговоров между США и Ираном.

    Переговоры между США и Ираном Эскалация на Ближнем Востоке Маджид бен Мухаммед аль-Ансари
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